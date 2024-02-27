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113大學學測今9時公布成績！ 查成績、五標看這裡

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113大學學測今公布成績 查成績、五標看這裡

聯合報／ 記者許維寧╱台北即時報導
今年大學學測第2天，上午考英文科。本報資料照片
今年大學學測第2天，上午考英文科。本報資料照片

113學年度學科能力測驗成績今天公布，大考中心網站將公布成績統計資料，含各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、 「後標」、「底標」五項成績標準。

大考中心指出，上午提供手機簡訊通知成績服務，報名資料填寫行動電話號碼考生，大考中心以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績； 若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。 

今天上午9時起，考生即可至大考中心網站「113 學科能力測驗試務 專區」查詢成績，查詢服務開放至 8月31日止，網址點此學測成績以60級分制表示之成績查詢服務，4月9日開放查詢。 

大考中心指出，今天寄發成績通知單。集體報名者，寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。如欲查詢成績通知單寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者可致電大考中心(02-23661416 轉 608）。 

申請補發成績通知單自2月29日起至3月 4日止，逾期不予受理。

大考中心指出，考生如對本次考試成績有疑義欲申請複查者，請於今天至3月4日至大考中心網站「113 學科能力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能，登錄申請複查相關資料。 

考生複查成績限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期不受理。 成績複查結果通知書將於3月12寄發，同時提供網路查詢。

113學測 學測 網路

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