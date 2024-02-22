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台積電將在台師大開設「半導體學程」 修畢遇缺可「保證面試」

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，台積電人才開發暨招募處經理楊宗銘（前排左二）、台師大副教務長劉宇挺（前排中）、科技與工程學院副院長劉傳璽（前排右二）等多名教師和學生一同合影。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，台積電人才開發暨招募處經理楊宗銘（前排左二）、台師大副教務長劉宇挺（前排中）、科技與工程學院副院長劉傳璽（前排右二）等多名教師和學生一同合影。記者林伯東／攝影

台積電求材若渴，與國立台灣師範大學合作，將在校園開設「半導體學程」，下午舉行學程說明會。學程提供半導體整合課程，無名額限制，只要報名成功即可修讀，修畢後可獲得台積電修畢證書；屆時申請台積電職缺可擁有「保證面試」機會，成績優異者還能獲得獎勵金。

副教務長劉宇挺開場致詞表示，此次合作代表台師大在半導體領域的重要進展，科技與工程學院相當重視與產業界的連結，並致力於實踐理論與實務的整合。現場百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席，由校方再緊急加開教室連線說明。

台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席，由校方再緊急加開教室連線說明。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席，由校方再緊急加開教室連線說明。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，台積電人才開發暨招募處管理師廖晨瑄表示，籌辦原因是想讓半導體相關領域學生知識學得更扎實、哪些領域跟產業高度相關，並在校內實踐學用合一。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，台積電人才開發暨招募處管理師廖晨瑄表示，籌辦原因是想讓半導體相關領域學生知識學得更扎實、哪些領域跟產業高度相關，並在校內實踐學用合一。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，副教務長劉宇挺開場致詞表示，此次合作代表台師大在半導體領域的重要進展，科技與工程學院相當重視與產業界的連結，並致力於實踐理論與實務的整合。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，副教務長劉宇挺開場致詞表示，此次合作代表台師大在半導體領域的重要進展，科技與工程學院相當重視與產業界的連結，並致力於實踐理論與實務的整合。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席，由校方再緊急加開教室連線說明。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席，由校方再緊急加開教室連線說明。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，台積電人才開發暨招募處經理楊宗銘（前排左四）、台師大副教務長劉宇挺（前排左五）、科技與工程學院副院長劉傳璽（前排右六）等多名教師和學生一同合影，百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席。記者林伯東／攝影
台積電於國立台灣師範大學舉行「半導體學程」學程說明會，台積電人才開發暨招募處經理楊宗銘（前排左四）、台師大副教務長劉宇挺（前排左五）、科技與工程學院副院長劉傳璽（前排右六）等多名教師和學生一同合影，百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席。記者林伯東／攝影

半導體 台師大 台積電

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