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台積電將在台師大開設「半導體學程」 修畢遇缺可「保證面試」
台積電求材若渴，與國立台灣師範大學合作，將在校園開設「半導體學程」，下午舉行學程說明會。學程提供半導體整合課程，無名額限制，只要報名成功即可修讀，修畢後可獲得台積電修畢證書；屆時申請台積電職缺可擁有「保證面試」機會，成績優異者還能獲得獎勵金。
副教務長劉宇挺開場致詞表示，此次合作代表台師大在半導體領域的重要進展，科技與工程學院相當重視與產業界的連結，並致力於實踐理論與實務的整合。現場百位學生擠爆演講廳，會場座無虛席，由校方再緊急加開教室連線說明。
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