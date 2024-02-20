考生全翻車！44年前聯考「魔王陷阱題」 醫師笑嘆：真的很XX

教育部於2001年推出多元入學方案取代高中聯招，如推薦甄試、申請入學讓學生不再「一試定終生」，聯考也於當年正式畫下句點。臉書粉絲專頁「王介立醫師」則分享，1980年聯考一道「魔王陷阱題」考倒不少考生，昔日一齣超夯台語連續劇竟成罪魁禍首，引起網友熱烈討論。

「以那個時代背景，這一個考題真的很XX。」1980年7月大學聯考乙丁組「中外歷史」曾有題多重選擇題，王介立醫師截圖轉載維基百科內容，題目為：

以下哪些人曾經來過台灣？ （A）清高宗乾隆皇帝、（B）國父 孫中山先生、（C）清仁宗嘉慶君、（D）林則徐、（E）劉永福。

當年正解為（B）與（E）。由於當時電視台正播出台語連續劇《嘉慶君遊台灣》，主演為歌仔戲演員葉青，後來收視率太好，還從原本的30集延長為60集，到了聯考前才下檔，導致很多考生都誤以為嘉慶皇帝真的來過台灣，紛紛誤入陷阱題。

王介立醫師笑道，自己從小也以為嘉慶君遊過台灣，不過用現在的邏輯來思考，一位準儲君怎麼會偷偷坐船，渡過九死一生的黑水溝，去一個整天在械鬥的化外之島遊玩呢？

對此，許多網友也紛紛搞笑留言，「所以多年後我聯考那年，老師再三提醒，『嘉慶君沒來過台灣』」、「最可恨就是明明可以寫清仁宗就好，硬要寫出嘉慶君三個字，意圖使人想起」、「怎麼這麼好笑，原來不是只有這個年代的家長會去抗議，四十年前的家長也會」、「我小時候就知道電視演的都不能相信」。