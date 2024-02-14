大學考招教戰／推甄面試 先了解敵情 再自我推銷

近年大學學測有愈來愈簡單的趨勢，當學測級數不相上下，面試成為決勝關鍵。得勝者文教升學輔導專家胡天爵認為，此時的首要任務是「了解敵情」—徹底蒐集甄試學系的資訊；同時準備高中三年的學習歷程及國高中所學的基本學識，針對科系「自我推銷」證明你比他人更強。如電機系相關知識是物理的電學，土木相關是物理力學，資工、資訊相關是高中的離散數學。

一般大學科系的面試，除醫學系每位占卅分鐘左右，其他都不會超過十五分鐘，最常見的是十分鐘以內。面試則以「多對一」最常見，也有「多對多」、「一對一」，以及「一對多」的團體面試。最常見的「三對一」─三位教授除系主任之外，一位扮黑臉，一位扮白臉。面試通常先請考生自我介紹，考官再從自我介紹的內容提問，此外也會事先設計題目，考生抽題後口頭作答。

胡天爵建議，「自介」通常是兩到三分鐘，考生可多準備四到五分鐘的「增長版」，以及兩分鐘內的縮短版，部分科系必須準備英語版，考生最好探聽清楚科系的特色與需求。

談到成功的自我介紹，胡天爵認為關鍵是「留下伏筆」，引導教授問到自己熟悉的事務或與眾不同的事蹟。但說明自己事蹟切忌冗長，用二到三句話說明最佳，超過四句會令聽者不耐。他建議考生寫好自我介紹的稿子，念稿修稿後再背稿，先對著鏡子演練，再用手機動態錄影修正。

自我介紹之後，教授通常會根據學習歷程檔案中的自述／自傳發問。曾任教建中多年的陳美儒建議，考生預留一份自傳資料，考前再讀一遍，避免太緊張自相矛盾。她透露，曾有一位學生在自述中吹噓曾獲新詩比賽冠軍，結果教授要她當場「七步成詩」。也有學生在自述中提及熱愛古典音樂和流行歌曲，面試時被要求當場引吭高歌，結果藝驚四座，如願錄取醫科。

「態度決定一切。」胡天爵說，面試成功關鍵是「積極自信、輕鬆自然、常保微笑。」醫學系面試常找精神科醫師觀察考生，衡量是否有當醫生的特質—耐心與細心。因此考官挑毛病時，考生千萬不要動怒。（系列完）