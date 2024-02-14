大學考招教戰／5種推甄面試題型 回答忌天馬行空

得勝者文教升學輔導專家胡天爵，依據個人多年經驗整理出五種面試時常考題型。他舉出可能「踩雷」的題目，比方考官問「畢業後有何規畫？」考生千萬不要貿然回答「畢業後出國進修」，最好的答案是「大四上學期參加本系研究所甄試」。但也不要天馬行空，因為教授可能會由你的回答再追問，說大話容易露出馬腳。

第一種是「個人問題」。題目包括「自我介紹」、「你最喜歡什麼科目？課外活動？社團？偶像？事物或書籍？」胡天爵建議考生熟記自己的學習歷程自述，並想想如果你是口試委員，哪一部分容易引起發問的興趣，也先為自己的弱點想好理由。他也建議考生事先蒐集該系相關資料，以及與別校同系不同特色。若被問到未來的理想職業，則可先查好各學群的職業介紹。

第二種是「專業問題」，會依科系的不同南轅北轍。如電機系教授可能會問「電鍋飯煮熟了，電鍋按鍵為何會跳起來？」航太系則問「飛機為什麼能飛？」資源工程系問「春分的分是什麼意思？」藥學系問「中西藥是否有共同成分？」

胡天爵分析，專業題只是想要了解考生的專業知識和興趣、臨場應變能力，不會想刁難考生。考生可由考古題、該系期刊、學報、課本來猜測可能的問題，或是上網搜尋惡補一下專業知識，不會的就據實以答。

第三種是「時事問題」。胡天爵建議考生多看各大媒體的社論、論壇，主要看跟自己科系有關的新聞與政策分析，如醫學院看醫藥新聞、商管看企管和財經雜誌。考生必須了解問題起源、分析政策優劣，切忌有黨派或個人成見。如果時間有限，建議重溫面試前一個月內的時事，若有餘力再往前推三個月、半年。

第四種是「思考性問題」：如：「1＋1為什麼等於2？」、「請你舉個例子，證明你有思考、邏輯能力？」、「請說出三個我們要錄取你的理由」。

胡天爵表示，這些問題是教授們想了解考生思考模式是否靈活、具創造力、邏輯思考及判斷力，準備方式只能依賴平日的閱讀與思考批判。

第五種是「常識性問題」。如：「為何冰刀可以在冰上滑行？」、「為何遠山上的樹木看起來是藍色的？」、「籃球為何有三分球？」測驗考生是否具備博學多聞的特點。

胡天爵分析，考官希望是藉由推甄申請管道收到具備某些特質的學生。此類型要靠平時涉獵各類型書籍，但推甄前時間緊迫，考生可以直接看各大電子報的科學版和文學副刊等等。