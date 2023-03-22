新港藝高繁星錄取達84% 隔代教養蔡語宸目標上警大犯防

嘉義新港藝術高中在112年大學繁星推薦，共36位學生上榜，錄取率達8成4，其中國立大學9人，醫學大學4人，頂尖大學錄取率占37%；隔代教養家庭的學生蔡語宸，錄取國立東華大華法律學系，但，蔡語宸說，她最終目標是上警察大學犯罪防治學系，為民服務，回饋社會，仍積極備考。

校長任以真表示，今年學校繁星亮眼，除有師長諄諄教導與視若己出，也有家長持續關心教育，讓藝高學生不論在學科或術科都能有亮眼表現，新港藝高也一定會加倍成長。

新港藝術高中指出，校排2%的賴姵璇同學，繁星推薦通過高雄醫學大學醫學系第一階段甄選，為藝高推甄醫學系第一人，正積極備戰面試；校排1%陳卉妤錄取國立中山大學財務管理學習系、校排5％張智評錄取國立台灣師範大學地理系、校排3%陳沛妏錄取中國醫藥大學生物醫學影像暨放射科學學系。