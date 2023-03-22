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新港藝高繁星錄取達84% 隔代教養蔡語宸目標上警大犯防
嘉義新港藝術高中在112年大學繁星推薦，共36位學生上榜，錄取率達8成4，其中國立大學9人，醫學大學4人，頂尖大學錄取率占37%；隔代教養家庭的學生蔡語宸，錄取國立東華大華法律學系，但，蔡語宸說，她最終目標是上警察大學犯罪防治學系，為民服務，回饋社會，仍積極備考。
校長任以真表示，今年學校繁星亮眼，除有師長諄諄教導與視若己出，也有家長持續關心教育，讓藝高學生不論在學科或術科都能有亮眼表現，新港藝高也一定會加倍成長。
新港藝術高中指出，校排2%的賴姵璇同學，繁星推薦通過高雄醫學大學醫學系第一階段甄選，為藝高推甄醫學系第一人，正積極備戰面試；校排1%陳卉妤錄取國立中山大學財務管理學習系、校排5％張智評錄取國立台灣師範大學地理系、校排3%陳沛妏錄取中國醫藥大學生物醫學影像暨放射科學學系。
新港藝術高中表示，學生蔡語宸來自隔代教養家庭，錄取國立東華大華法律學系，但，蔡語宸說，她最終目標是警察大學犯罪防治學系，仍積極備考警察大學考試中；有外籍生身分的張杰壯錄取國立宜蘭大學電子工程學系；雙胞胎兄妹唐惟綸、唐惟綾分別錄取逢甲大學資訊工程學系及國立高雄大學政治法律學系；陳芷軒錄取高雄醫學大學口腔衛生學系。
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