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繁星放榜 桃園4高中學生成績優異上醫科

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
啟英高中學生鄭宇芳，當初在與醫師父及教師母討論過後，決定跟隨姐姐腳步，進入啟英就讀，去年姊姊考取陽明交通大學醫學系，今年鄭宇芳也取得台北醫學大學醫學系的入學門票。圖／啟英高中提供
啟英高中學生鄭宇芳，當初在與醫師父及教師母討論過後，決定跟隨姐姐腳步，進入啟英就讀，去年姊姊考取陽明交通大學醫學系，今年鄭宇芳也取得台北醫學大學醫學系的入學門票。圖／啟英高中提供

2023年大學繁星放榜，桃園啟英高中共有44位學生成功摘星，更有5位醫科學生；治平高中則有39位學生成功繁星，醫學系達6人、台大2人；育達高中則是59人摘星成功，1人通過醫學系第一階段篩選；大華中學則是3人錄取醫學系。

啟英高中學生鄭宇芳，當初在與醫師父及教師母討論過後，決定跟隨姐姐腳步，進入啟英就讀，去年姊姊考取陽明交通大學醫學系，今年鄭宇芳也取得台北醫學大學醫學系的入學門票。

鄭宇芳分享，從小就喜歡跟在爸爸身邊打轉聽醫院工作的辛苦，和從死神手上搶救回病患生命的成就感，並將爸爸視為偶像，當醫生也成為他的目標，未來盼能當上無國界醫師服務更多人。

治平高中成功繁星上長庚大學醫學系的吳嘉哲及中國醫藥大學醫學系的陳廷建，高二暑假參加澎湖偏鄉醫療服務隊，感受到醫療資源城鄉差距的嚴重性，立志有朝一日成為醫生，照顧更多需要被照顧的人。

育達高中通過中山醫學大學一階篩選的謝元茂說，國小不愛唸書，國中成績才慢慢變好，因同學說「不要讓過去的自己，限制了未來的自己」，於是把這句話當成座右銘，用努力唸書獲得好成績來證明自己。

大華中學周同學通過輔大醫學系，家人為大學教授，假日也會接觸醫藥相關志工服務，有愛心的她也曾跟同學到台北的浪浪之家做志工。陳同學則是上北醫牙醫系，陳同學的父親是醫生，家族中多人均披上白袍為社會服務，從小耳濡目染對生物、醫藥特別感興趣，因為本身熱愛藝術、雕塑，在生物老師的引導下，萌生對牙醫學系的興趣，2人也將攜手共同準備二階考試，共同往習醫之路邁進。

育達高中通過中山醫學大學一階篩選的謝元茂說，因同學說「不要讓過去的自己，限制了未來的自己」，於是把這句話當成座右銘，用努力唸書獲得好成績來證明自己。圖／育達高中提供
育達高中通過中山醫學大學一階篩選的謝元茂說，因同學說「不要讓過去的自己，限制了未來的自己」，於是把這句話當成座右銘，用努力唸書獲得好成績來證明自己。圖／育達高中提供
大華中學繁星3人錄取醫學系。圖／大華中學提供
大華中學繁星3人錄取醫學系。圖／大華中學提供
吳嘉哲、陳廷建（後右3、2）高二暑假參加澎湖偏鄉醫療服務隊，感受到醫療資源城鄉差距的嚴重性，立志有朝一日成為醫生，照顧更多需要被照顧的人。圖／治平高中提供
吳嘉哲、陳廷建（後右3、2）高二暑假參加澎湖偏鄉醫療服務隊，感受到醫療資源城鄉差距的嚴重性，立志有朝一日成為醫生，照顧更多需要被照顧的人。圖／治平高中提供

繁星 醫師 北醫 放榜

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