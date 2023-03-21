雲林繁星閃亮！文生中學兩弱勢生靠「這招」英文滿級分
繁星今天放榜，雲林縣虎尾高中、文生中學、北港高中成績亮眼，不僅多人通過醫學系第一階段「醫帆風順」，每位高分生都分享讀書撇步，其中就讀四湖鄉文生中學的楊嘉旻、吳容亨雖來自清寒弱勢家庭，不補習靠自己勤學考上第1志願清大和陽明交大，兩人英文都滿級分，他們今天透露考高分的秘訣，語驚四座，連老師都頭上都3條線。
虎尾高中成績亮眼，有30人通過國立，台大2人、清大2人、陽明交大3人、成大4人、政大3人，此外有9人報考醫、牙學系通過8人。錄取台大電機陳政年感謝導師，以嚴格的戰鬥與紀律訓練，幫助大家挺過兵荒馬亂的沙場。台大醫科的盧泓達也感謝班導的苦心，不惜買大家愛吃的豆花獎勵。他們更感謝老師透過1對1的分析輔導，協助他們如願摘星。
北港高中共46人上榜錄取率近九成，國立頂大及醫學大學達26人，包括台大、清大、陽明交大、成大等，其中校排1%的文淵閣通過中國醫藥大學醫學系第一階段甄選，為實現醫生夢踏出第一步。紀漢翔錄取台大外文系；林君翰清大資工系；陳柏安陽明交大生物醫學影像放射系；王岑甄成大電機系，成績斐然。
四湖鄉文生中學錄取率與全疊打擦身而過，達到95%36人報名僅1人沒上榜，其中丁妤婷通過高雄醫學院醫學系第一階段，此外也有13人通過國立大學、5人通過醫學院科系，開出亮眼紅榜。
錄取清大電機的楊嘉旻出身寒門，父親長年臥病不良於行，全靠大陸籍媽媽打工維持家計，連雲林家扶中心主委陳燦勳對他的孝心勤學讚譽有加，年年發獎學金幫助求學，如今終不負眾望錄取頂尖大學。
家住麥寮的楊嘉旻從小勤學懂事，沒上補習班靠打工買參考書自學，熱愛社團的他，學會許多人際溝通、規畫籌謀能力，更是吉他、戲劇歌唱好手，也是每次學校大型演唱或節慶籌辦的靈魂人物，才學兼備是老師心中不可多得的優生。
同樣清寒家庭的吳容亨，和楊嘉旻有著同樣的興趣，她從小生長在台西偏村，父母靠幾分薄田維生，家中排行老大的她格外懂事，和越南籍媽媽感情好，經常下田幫忙，國中就到超市打工，年節天未亮就得上班，體驗出生活不易道理，沒補習的她，靠打工存錢買書自習，錄取陽明交大資工系，為她一圓科技夢跨出一大步。
沒補習又是來自弱勢之家的兩人，英文卻都滿級分，引人好奇，吳容亨說，除勤學課本，她把手機語言全改成英文，每天有機會聽、看，把英文融入生活自然學得好。無獨有偶，楊嘉旻也說，休息打打手機遊戲是很多人習慣，他也不例外，只是他全用英文版遊戲，聽、打更順暢，「寓教於樂」發揮到淋漓盡致，英文也進步神速。
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