雲林繁星閃亮！文生中學兩弱勢生靠「這招」英文滿級分

繁星今天放榜，雲林縣虎尾高中、文生中學、北港高中成績亮眼，不僅多人通過醫學系第一階段「醫帆風順」，每位高分生都分享讀書撇步，其中就讀四湖鄉文生中學的楊嘉旻、吳容亨雖來自清寒弱勢家庭，不補習靠自己勤學考上第1志願清大和陽明交大，兩人英文都滿級分，他們今天透露考高分的秘訣，語驚四座，連老師都頭上都3條線。

虎尾高中成績亮眼，有30人通過國立，台大2人、清大2人、陽明交大3人、成大4人、政大3人，此外有9人報考醫、牙學系通過8人。錄取台大電機陳政年感謝導師，以嚴格的戰鬥與紀律訓練，幫助大家挺過兵荒馬亂的沙場。台大醫科的盧泓達也感謝班導的苦心，不惜買大家愛吃的豆花獎勵。他們更感謝老師透過1對1的分析輔導，協助他們如願摘星。

北港高中共46人上榜錄取率近九成，國立頂大及醫學大學達26人，包括台大、清大、陽明交大、成大等，其中校排1%的文淵閣通過中國醫藥大學醫學系第一階段甄選，為實現醫生夢踏出第一步。紀漢翔錄取台大外文系；林君翰清大資工系；陳柏安陽明交大生物醫學影像放射系；王岑甄成大電機系，成績斐然。

四湖鄉文生中學錄取率與全疊打擦身而過，達到95%36人報名僅1人沒上榜，其中丁妤婷通過高雄醫學院醫學系第一階段，此外也有13人通過國立大學、5人通過醫學院科系，開出亮眼紅榜。

錄取清大電機的楊嘉旻出身寒門，父親長年臥病不良於行，全靠大陸籍媽媽打工維持家計，連雲林家扶中心主委陳燦勳對他的孝心勤學讚譽有加，年年發獎學金幫助求學，如今終不負眾望錄取頂尖大學。

家住麥寮的楊嘉旻從小勤學懂事，沒上補習班靠打工買參考書自學，熱愛社團的他，學會許多人際溝通、規畫籌謀能力，更是吉他、戲劇歌唱好手，也是每次學校大型演唱或節慶籌辦的靈魂人物，才學兼備是老師心中不可多得的優生。

同樣清寒家庭的吳容亨，和楊嘉旻有著同樣的興趣，她從小生長在台西偏村，父母靠幾分薄田維生，家中排行老大的她格外懂事，和越南籍媽媽感情好，經常下田幫忙，國中就到超市打工，年節天未亮就得上班，體驗出生活不易道理，沒補習的她，靠打工存錢買書自習，錄取陽明交大資工系，為她一圓科技夢跨出一大步。

沒補習又是來自弱勢之家的兩人，英文卻都滿級分，引人好奇，吳容亨說，除勤學課本，她把手機語言全改成英文，每天有機會聽、看，把英文融入生活自然學得好。無獨有偶，楊嘉旻也說，休息打打手機遊戲是很多人習慣，他也不例外，只是他全用英文版遊戲，聽、打更順暢，「寓教於樂」發揮到淋漓盡致，英文也進步神速。

北港高中繁星成績亮眼，上榜學生在校園合影留下美好一刻。圖／北港高中提供

虎尾高中摘星成功的學生和師長在校園的幸運櫻花大道合影共享佳績。圖／虎尾高中提供