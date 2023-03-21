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屏東潮州高中繁星錄取人數達百人 全縣第一成績亮眼
大學甄選入學委員會今公布112學年度繁星推薦招生篩選結果，去年度錄取人數全國第1的屏東縣國立潮州高中，今年度共106人錄取為全縣最多，41人錄取國立大學校系，其中2名學生陳佩瑜與鄭令晨通過醫學系第一階段，兩人謙虛地說會更加努力通過二階段口試，全力爭取機會。
潮州高中校長林逸文表示，去年特殊選才錄取23人，繁星錄取人數為117人，今年抓到訣竅特殊選才大幅成長到49人，拿到台、成、清、交等頂尖大學錄取員額，今年繁星報名147人，有104人上榜，錄取率達7成，以多元方式挑戰未來，期許其他同學繼續沉穩前進，在個人申請、分科測驗上繼續展現自我實現理想。
潮州高中三年級同班的吳漢樟和吳昕恩雙雙錄取台灣大學，吳漢樟高中3年沒有補習，專注繁星升學途徑，孜孜矻矻達成夢想錄取台灣大學經濟系，吳昕恩則以特殊選才方式於去年12月時錄取台灣大學哲學系。
全校唯一3胞胎許峰嘉、許峰彰、許峰嫙，3人當年國中畢業與父親角力，終如願在離家近走路可達的潮州高中就讀，每天睡飽精神好，3人分別錄取高雄大學亞太工商管理學系、暨南大學國際企業學系以及聯合大學文化創意與數位行銷學系，更決定下學期繼續努力鑽研英文，充實自我。
三年級的蘇秀葦夢想成為一名體育老師，促進國民體育健康發展，非體育班專科的她在特殊選才時落榜，但她不灰心，繼續樂觀向前，如願在今年繁星計畫中錄取國立台灣體育運動大學體育學系，她說，「相當開心」，未來會努力成為推動特殊兒童適應體育專長的教師。
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