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屏東潮州高中繁星錄取人數達百人 全縣第一成績亮眼

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導
屏東縣國立潮州高中繁星放榜成績亮眼，陳佩瑜（右一）通過成功大學牙醫學系第一階段篩選，陳建昌（左一）從高一就篤定政治大學為唯一志願，學測考取59級分為屏東榜首，捨棄台灣大學，在繁星錄取政治大學法律系。圖／潮州高中提供
屏東縣國立潮州高中繁星放榜成績亮眼，陳佩瑜（右一）通過成功大學牙醫學系第一階段篩選，陳建昌（左一）從高一就篤定政治大學為唯一志願，學測考取59級分為屏東榜首，捨棄台灣大學，在繁星錄取政治大學法律系。圖／潮州高中提供

大學甄選入學委員會今公布112學年度繁星推薦招生篩選結果，去年度錄取人數全國第1的屏東縣國立潮州高中，今年度共106人錄取為全縣最多，41人錄取國立大學校系，其中2名學生陳佩瑜與鄭令晨通過醫學系第一階段，兩人謙虛地說會更加努力通過二階段口試，全力爭取機會。

潮州高中校長林逸文表示，去年特殊選才錄取23人，繁星錄取人數為117人，今年抓到訣竅特殊選才大幅成長到49人，拿到台、成、清、交等頂尖大學錄取員額，今年繁星報名147人，有104人上榜，錄取率達7成，以多元方式挑戰未來，期許其他同學繼續沉穩前進，在個人申請、分科測驗上繼續展現自我實現理想。

潮州高中三年級同班的吳漢樟和吳昕恩雙雙錄取台灣大學，吳漢樟高中3年沒有補習，專注繁星升學途徑，孜孜矻矻達成夢想錄取台灣大學經濟系，吳昕恩則以特殊選才方式於去年12月時錄取台灣大學哲學系。

全校唯一3胞胎許峰嘉、許峰彰、許峰嫙，3人當年國中畢業與父親角力，終如願在離家近走路可達的潮州高中就讀，每天睡飽精神好，3人分別錄取高雄大學亞太工商管理學系、暨南大學國際企業學系以及聯合大學文化創意與數位行銷學系，更決定下學期繼續努力鑽研英文，充實自我。

三年級的蘇秀葦夢想成為一名體育老師，促進國民體育健康發展，非體育班專科的她在特殊選才時落榜，但她不灰心，繼續樂觀向前，如願在今年繁星計畫中錄取國立台灣體育運動大學體育學系，她說，「相當開心」，未來會努力成為推動特殊兒童適應體育專長的教師。

今年3月份屏東縣國立潮州高中丹麥姐妹校Odsherrdes efterskole 來訪，同學熱情支持成為接待家庭，努力為台灣國民外交盡一份心力。圖／屏東縣國立潮州高中提供
今年3月份屏東縣國立潮州高中丹麥姐妹校Odsherrdes efterskole 來訪，同學熱情支持成為接待家庭，努力為台灣國民外交盡一份心力。圖／屏東縣國立潮州高中提供
屏東縣國立潮州高中三年級蘇秀葦（左二）夢想成為一名體育老師，繁星中如願錄取國立台灣體育運動大學體育學系。圖／屏東縣國立潮州高中提供
屏東縣國立潮州高中三年級蘇秀葦（左二）夢想成為一名體育老師，繁星中如願錄取國立台灣體育運動大學體育學系。圖／屏東縣國立潮州高中提供
屏東縣國立潮州高中繁星上榜學生，陳建昌（左一）錄取國立政治大學法律系，吳漢樟（中）錄取台灣大學經濟學系。另外，吳昕恩（右一）以特殊選才方式於去年12月錄取台灣大學哲學系。圖／屏東縣國立潮州高中提供
屏東縣國立潮州高中繁星上榜學生，陳建昌（左一）錄取國立政治大學法律系，吳漢樟（中）錄取台灣大學經濟學系。另外，吳昕恩（右一）以特殊選才方式於去年12月錄取台灣大學哲學系。圖／屏東縣國立潮州高中提供
全校唯一3胞胎選擇離家近的屏東縣國立潮州高中就讀，每天睡飽精神好順利上榜繁星，更決定下學期繼續努力鑽研英文，充實自我。圖／屏東縣國立潮州高中提供
全校唯一3胞胎選擇離家近的屏東縣國立潮州高中就讀，每天睡飽精神好順利上榜繁星，更決定下學期繼續努力鑽研英文，充實自我。圖／屏東縣國立潮州高中提供
屏東縣國立潮州高中繁星錄取成績亮眼，41人錄取國立大學校系。圖／屏東縣國立潮州高中提供
屏東縣國立潮州高中繁星錄取成績亮眼，41人錄取國立大學校系。圖／屏東縣國立潮州高中提供

繁星 台灣大學 屏東縣 放榜

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