屏東潮州高中繁星錄取人數達百人 全縣第一成績亮眼

大學甄選入學委員會今公布112學年度繁星推薦招生篩選結果，去年度錄取人數全國第1的屏東縣國立潮州高中，今年度共106人錄取為全縣最多，41人錄取國立大學校系，其中2名學生陳佩瑜與鄭令晨通過醫學系第一階段，兩人謙虛地說會更加努力通過二階段口試，全力爭取機會。

潮州高中校長林逸文表示，去年特殊選才錄取23人，繁星錄取人數為117人，今年抓到訣竅特殊選才大幅成長到49人，拿到台、成、清、交等頂尖大學錄取員額，今年繁星報名147人，有104人上榜，錄取率達7成，以多元方式挑戰未來，期許其他同學繼續沉穩前進，在個人申請、分科測驗上繼續展現自我實現理想。

潮州高中三年級同班的吳漢樟和吳昕恩雙雙錄取台灣大學，吳漢樟高中3年沒有補習，專注繁星升學途徑，孜孜矻矻達成夢想錄取台灣大學經濟系，吳昕恩則以特殊選才方式於去年12月時錄取台灣大學哲學系。

全校唯一3胞胎許峰嘉、許峰彰、許峰嫙，3人當年國中畢業與父親角力，終如願在離家近走路可達的潮州高中就讀，每天睡飽精神好，3人分別錄取高雄大學亞太工商管理學系、暨南大學國際企業學系以及聯合大學文化創意與數位行銷學系，更決定下學期繼續努力鑽研英文，充實自我。