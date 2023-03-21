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繁星放榜！小港左營仁武福誠與中山附中錄取質量都提升

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學附中繁星錄取44人，其中台大、清大、陽明交大、成大、政大等國立大學及醫學大學就有34人。圖／中山大學附中提供
中山大學附中繁星錄取44人，其中台大、清大、陽明交大、成大、政大等國立大學及醫學大學就有34人。圖／中山大學附中提供

繁星推薦今天放榜，小港高中90人錄取，左營高中有87人，仁武高中51人，中山大附中44人金榜題名，福誠高中錄取41人，錄取大學科系的質與量都有提升。

小港高中90人上榜，錄取北醫藥學、中國醫藥學、政大、中央、中山、中正、中興等公立學校及醫護相關科系的學生為上榜總人數五成。校排第一的凃欣妏錄取北醫藥學系，校排第二的洪郁靜錄取中國醫藥大學藥學系。校長陳建民結合高醫與小港醫院的資源與團隊鼎力相助，提供優秀師資和豐沛的資源，成立小港高中醫學研習社，培育更多未來醫護人才，凃欣妏擔任創社社長。

小港高中台電機電班成立第八年，今年繁星就上榜15人，逾半數同學錄取國立和醫護相關科系。班上同學通過台電進用甄選考試後，即保障10人進入台電公司服務。家長會長顏夙岑感謝港中老師三年來的指導，讓學生能有如此的表現，

左營高中校長張簡玲娟表示，繁星錄取87人，上榜率接近7成，錄取國立大學以及醫學院校系的學生人數達39人，其中有清大、政大、成大、台師大、中興、中山等國立大學熱門科系，以及高醫、北醫、中山醫等醫學相關科系。錄取政大傳播學院的黃郁倫，上課認真聽講做筆記，課堂中積極請教老師解決課業的盲點；詹皓婷在校聽課後，透過勤奮的練習題目，將疑問理解釐清，並套用於日常生活中融會貫通，錄取成大企管系。錄取清大物理學系的林承寬，上高中前曾至德國遊學一年，除了成績優異，也是全國熱舞大賽常勝軍。

仁武高中繁星錄取再創新高，弱勢學生力爭上游，錄取心中理想的大學，有51人上榜，錄取率75%，其中25人分別考取頂大、國立大學及4所醫學大學。學生蔡佳真同學捨市區傳統高中名校，選擇直升高中部國際石化專班就讀，五科頂標又校排一，繁星錄取清華電機學系，她說要特別感謝仁中的師長栽培，也感謝仁大工業區石化廠商長期跟學校建立產學策略聯盟，提供獎學金讓求學路上無後慮。新住民子女王莉雅，國一才由越南回到台灣接受教育，國中會考2A3B，從大灣國中畢業後選擇就近入學，繁星錄取政大資訊管理學系。

福誠高中報名繁星計畫71人，錄取41人，錄取率近六成，其中有25人錄取台大、成大、陽明交大、政大、中山、中正、中央、高醫、中山醫、中國醫等國立大學及醫學大學熱門科系，比例高達61％。福誠高中國中直升高中部的學生中，有錄取台大材料科學與工程學系林柏廷、成大資工系蘇梓豪、陽明交大生物醫學影像暨放射科學系王桐惟、政大財政系李政緯、中正經濟系郭隆慶，中山機械系蔡博安。

中山大學附中繁星錄取率高達72%，44人金榜題名，其中台大、清大、陽明交大、成大、政大等國立大學及醫學大學就有34人，錄取頂大及醫學大學人數再創新高。雙語實驗班有2生錄取政大，蔡亦晴為附中國中部直升學生，羅珮嘉代表學校參加多項校外競賽榮獲佳績。數理實驗班有2生錄取台大，羅詠儀錄取經濟學系，分享學習的訣竅就是把困難的事變成興趣，讓學習變得有趣簡單。張丞祥錄取清大工程與系統科學系，藉由參與生物奧林匹亞、櫻花科學節等科學競賽與營隊，從體驗的過程中學到更多平常於課堂上學不到的事物。

左營高中校長張簡玲娟表示，繁星錄取87人，上榜率接近7成。圖／左營高中提供
左營高中校長張簡玲娟表示，繁星錄取87人，上榜率接近7成。圖／左營高中提供
仁武高中繁星錄取再創新高，弱勢學生力爭上游，錄取心中理想的大學，有51人上榜。圖／仁武高中提供
仁武高中繁星錄取再創新高，弱勢學生力爭上游，錄取心中理想的大學，有51人上榜。圖／仁武高中提供
福誠高中繁星錄取41人，其中有25人錄取台大、成大、陽明交大、政大、中山、中正、中央、高醫、中山醫、中國醫等國立大學及醫學大學熱門科系。圖／福誠高中提供
福誠高中繁星錄取41人，其中有25人錄取台大、成大、陽明交大、政大、中山、中正、中央、高醫、中山醫、中國醫等國立大學及醫學大學熱門科系。圖／福誠高中提供
小港高中繁星推薦有90人上榜。圖／小港高中提供
小港高中繁星推薦有90人上榜。圖／小港高中提供

繁星 科系 放榜 升學

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