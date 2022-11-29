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震撼彈！寧扛招生壓力也不採學檔 北教大音樂系率先改獨招

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大學音樂系個申學科占分不到5% 教育界看法兩極

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台北教育大學音樂系112學年改為獨立招生，更將主修占分提至96%，學科僅佔4%。教育界看法大不同。圖為音樂班上課情形，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台北教育大學音樂系112學年改為獨立招生，更將主修占分提至96%，學科僅佔4%。教育界看法大不同。圖為音樂班上課情形，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

國內各大學音樂學系在大學個人申請採計學測國文、英文，以及大學術科各科成績，普遍前者占一成，後者結合主修面試占約八成。台北教育大學音樂系112學年改為獨立招生，更將主修占分提至96%，學科僅佔4%。教育界看法大不同，有人認為考試引導教學，就怕學生放棄學科，恐讓未來發展受限；但也有家長認為，此舉可讓學生回歸音樂專業，不必再窮忙。

台北藝術大學音樂系自創系以來獨招行之有年，北教大也在112學年跟進獨招，卻被音樂界視為「震撼彈」。北教大音樂系111學年個人申請學測國英占總分5%，主修、副修及術科測驗則占95%，獨招後學測國英與術科樂理、聽寫各占1%，自辦術科主修占分達96%。

有高中音樂班教師憂心，考試引導教學，若各學科占分僅剩1%，就怕學生會放棄學習；也有國立大學音樂系教授直言，學科、術科占比極端，形同鼓吹大家學音樂不用念書，家長恐怕更不想把孩子送讀音樂班，就怕被貼上不會讀書的標籤，難以想像大學生的語文能力。

台師大音樂系112學年個人申請，學測國文、英文占總成績15%，主修、副修、視唱、聽寫、樂理占85%。台師大教授楊瑞瑟說，學生必須具備基本語文能力、邏輯組織能力，才能讓音樂路走得長遠。她也說，現在是跨域時代，過去也有學生因高中數學沒學好，跨域過程受阻礙，相當辛苦。

武陵高中音樂班教師林若蕎表示，「不讀書」是以學科角度看待音樂班學生，但音樂專才訓練更須著墨於術科，學術科占分比例僅反映大學選才條件，北教大的做法是希望找到演奏型人才，並不代表音樂班不讀書。

林若蕎也提到，普通班學生也是到大學才專精領域，音樂專長因有年齡限制，提早到高中階段練就演奏專長，與普通班是相同的學習進程，但她強調，想成為頂尖演奏人才，沒有讀書是成就不了的。

也有家長認為，北教大的變革是在向學生宣示，隨時想念音樂系都可以，沒有什麼來不及，或者不會，重要的是把專業練好。

北教大音樂系主任林玲慧表示，自己非聲樂科班出身，當年選才「會唱、會談、會拉」再說，現在也希望能引領學系回歸原始，讓學生充滿著熱情學音樂，顧好自己那一項專業，不要再想其他的，專心在專業上就。至於語文能力好不好，進來再說，是來日方長的事。

北教大 台師大 音樂系 108課綱 學測 大學個人申請

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