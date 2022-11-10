學測國文考不出語文活用？ 教授：考試機制應更多元

甄選會日前公告112學年度申請大學參採科目公布，台大工學院數個科系不再參採國文。有理工科教授反應，目前中學教育、考試體制，難真正教會學生活用中文，以至於參採國文意義不大。大學端建議，中學應鼓勵學生能寫則寫，如開設科學寫作課，教學生邏輯性撰寫摘要、架構、貢獻，透過文字釋放所學；也有教授認為，理工科學生偏重語言邏輯、專業表述，考試機制應該更多元，而非以單一考試評斷不同語言需求的學生。

學測五選四新制上路以來頂大二、三類組科系對準學科，於個人申請管道減少參採科目，但近年頂大為布局招生策略，112學年台大工學院六系中僅剩兩個系參採國文，更多頂大電資相關科系更於一、二年前就不再參採，一名頂大教授指出，中學生學了六年中文，但受考試影響仍在選填字意、文句上打轉，真正訓練學生思考和邏輯表達的機會實則很少。

該名頂大教授指出，社會近年認為思辨、邏輯很重要，但國文教育一直很難對準目標，學生國文考得好也不代表就具備大學在乎的素養。

究竟理工科教授如何看待國文訓練？宜蘭大學資訊工程系教授夏至賢表示，語言是把能力具體化的工具，如撰寫企劃、論文投稿等，理工科學生確實需要上述能力。但也不諱言，網路世代下學生思考邏輯跳躍，社群軟體上的書寫易流於浮泛，都是大學現場常見的狀況。

夏至賢建議，高中端應訓練學生多書寫，如開設專門的科學寫作課程，如從物理、數學課中找相關議題，由老師引導逐步書寫摘要、層次架構，到鋪陳論述發現或貢獻，透過文字媒介釋放所學，再讓老師逐段檢視。

夏至賢談到，「多寫只會越好不會越差。」雖然對教師而言較辛苦，但高中端可嘗試開設相關課程，引導學生將國語文能力具體化到計畫、報告上。

台師大國文系教授徐國能則指出，也許理工科學生更偏重語言邏輯分析、專業表達，但現行學測考試只有一種體制，本來就不可能適用於不同專業取向的學生。

徐國能表示，教育主管機關應思考更多元的考試機制，如同英文考試雅思、多益、托福都有不同取向，其實可以委託國文學界開發不同國文考試題型，符合學生需求。