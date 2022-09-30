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大學招生攻個人申請 分發入學優勢明年難重演

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
各大學為了搶才多將個人申請視為招生主力，如果考生只攻分發入學明年恐難再得利。圖／本報資料照片
各大學為了搶才多將個人申請視為招生主力，如果考生只攻分發入學明年恐難再得利。圖／本報資料照片

111學年由於碰上考招改制分科測驗重考生減少，加上少子化衝擊，以至於分科測驗競爭學生少，分發都能錄理想校系。有不少家長和學生開始思索明年是否專攻分發入學管道，但大學教授和高中校長仍建議，今年分發入學狀況特殊是各種條件綜合下結果，明年是否重演很難說，仍建議學生按部就班準備，不要單押一個管道。

因應少子化大學端多將招生主力提前至個人申請，招生名額比例逼近50%。然而個人申請比例提升，則勢必壓縮分發入學名額。

台大註冊組組長李宏森表示，明年初的學測還是一定要考，在於分科測驗也會參採學測成績，學生現階段準備工作就是先考取學測成績，如果成績循個人申請有望進入理想校系，建議學生要嘗試看看；如果真的結果差強人意，再考分科測驗也不失為一種方法。

李宏森說，確實有學生在思考，究竟明年拚7月分科測驗是否可以取得更理想的校系，但若大家都如此思考，分科測驗競爭者就勢必變多，名額又變少的狀況下，競爭強度勢必會提升，還是建議學生多方面準備，不要只單押一個管道。

暨南大學主任秘書曾永平也表示，考生的心態仍多是「落袋為安」，預計112學年考生仍會以個人申請為主，且各校側重申請入學，未來分發入學名額只會相對減少，建議學生還是要嘗試個人申請。

成功高中校長孫明峯則表示，由於111學年碰上考招改制，重考生少加上少子化影響、數A太難，導致讓分發入學管道比以往有利，但同樣的狀況明年會不會再重演則很難說。

孫明峯說，學生還是要按部就班，先考好明年初的學測，評估自身條件是否走個人申請；若不理想，再考慮攻考試分發，循序漸進突破，而非咬定非走某個管道。

分科測驗 學測 少子化

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