國教院研究：弱勢生拚頂大 二階甄選通過率高於一般生

國內升大學考招制度20年來飽受批評，多元入學更挨批形同「多錢」入學。考招改制是否未顧及社會公平正義？國家教育研究院調查，經濟弱勢生個人申請劣勢主要發生於第一階段，而非第二階段甄選。若學生學測成績相同，經濟弱勢生相較於一般生二階通過勝算可高出約16%，於頂大的二街通過率亦高於一般生。

大學選才與高中育才輔導系統「ColleGo！」今舉行教育座談會，應邀大學主管、國教院線上說明相關考招議題。多元入學數十年來飽受批評，各界多評析二階甄選形同「軍備競賽」，家境優渥的學生易透過才藝加值突出，對家境清寒的弱勢生不利，更呼籲應恢復聯考體制最公平。

國教院教育制度及政策研究中心主任陳婉琪表示，各大學近年推動校務研究，依台北大學校務研究指出，學校最在意不同入學管道學生未來表現，也從校務研究理解不同管道的生源變化，如繁星推薦較利於非都會區學生，同時也發現，個人申請相較於考試分發也較利於東部、離島學生。

參考大學校務研究發展資訊，陳婉琪說，國教院使用大考中心、招聯會獨立資料並耗時兩年研究，發現經濟弱勢生若循個人申請，劣勢發生於第一階段，而非第二階段。

陳婉琪分析，中低收入戶、低收入戶於學測篩選通過率遠低於一般生，但若順利進入第二階段，經濟弱勢學生和一般生的落差隨即變小，甚至經常高於一般生二階通過率，反應了經濟弱勢生的天賦和努力，研究結果也和一般民眾所認為「甄選入學對弱勢生不利」有所不同。

陳婉琪說，研究也發現，當一般生和經濟弱勢生學測總級分相同，兩者均進入二階後，經濟弱勢生二階勝算反而比一般生高，甚至高出15至16％。另外，研究團隊亦重做頂大通過率，數據同樣顯示經濟弱勢生於第一階段學測成績評比上較為不利，但若到了第二階則有較高的勝算。

過去各界多認為，經濟優勢學生二階書面審查應較豐富、可獲大學青睞，但陳婉琪說，經大學內部意見交換，有時學生書審內容很豐富但其實充滿指導痕跡，經他人指導就不一定能展現個人特質，也消滅了學生的獨特性，「當大家的東西都長得差不多那就是致命傷。」大學希望看到自主探索的模樣，而非以經濟資本打造的包裝。