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他查完落點想填建築系 過來人勸想清楚：燒錢又要習慣熬夜

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友詢問想念建築系需要注意什麼，過來人曝爆肝又低薪。圖為中原大學建築系系館。 圖擷自中原大學官網
一位網友詢問想念建築系需要注意什麼，過來人曝爆肝又低薪。圖為中原大學建築系系館。 圖擷自中原大學官網

大學分科測驗於昨（27）日放榜，許多學生開始根據成績落點擬定志願，一名女網友就在網上表示，弟弟查詢落點後想念建築系，因此她特地向網友請教建築系需要注意哪些事情，結果引出不少過來人出面勸退，直言建築系爆肝又低薪。

一名女網友在Dcard上發文替弟弟詢問建築系的相關問題，她表示弟弟查完分科測驗的落點後想去中原大學建築學系，但她對建築系了解甚少，因此想請教網友們想念建築系需要注意什麼，若已經很久沒接觸畫畫是否會有影響，以及之後如果想考轉學考去成功大學是否可行。

一名熱心網友詳盡分享自身經驗，他指出一般大學的訓練為5年畢業、科大4年，課業繁重且花費不低，包括平時的模型材料費、出圖費、器具和提神用的咖啡，「如果自律不夠或太多外務，熬夜到天亮是常有的事情，建議別打工（實習除外）」，他也強調，就學期間一定要注意安全，做模型時小心切到手，趕繳作品與出圖時騎車也務必謹慎。

該網友也表示，會畫畫的確很吃香，但不會也可以邊讀邊練，圖學課、圖書館都有教各種建築系要用到的繪畫技能，在大二下後手繪會逐漸變少，開始用電腦繪圖、渲染。至於學校方面，他說明東海、成大、台科為前三志願（此順序與排名無關），不過中原也是建築老八校之一，更是建築師產量最多的學校。另一位網友則提醒轉學考到成大並不可行，因為成大建築並不開放外，而且大二升大三更限定只有規劃與設計學院能內轉。

此外，一些網友建議先考量未來薪水，「聽說很肝啦，大概就是『錢還沒賺到，肝怎麼先壞掉』之前聽說一堆成果要出來的時候，兩三天不能睡常有」、「沒建築師執照北部薪水3xK已是撿到，有照看情況，要讀需三思」、「重點是大學操，出社會沒建築師起薪低到不可思議」。也有過來人認為對這行不必太過灰心，「想幫自己加薪，就得拿證照跟公司換，或是自己考建築師、自己包工程，但目前人脈累積不夠，建築師牌也不是說考就考，總之讓子彈飛一會」。

分科測驗 建築 中原大學 成功大學

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