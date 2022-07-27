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分科測驗物理難炸 中一中9人、中女中3人滿級分

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
大學分科測驗今天公布成績，今年物理堪稱「史上最難」，全國滿級分僅79人，中一中有9人滿級分。圖／台中市政府提供
大學分科測驗今天公布成績，今年物理堪稱「史上最難」，全國滿級分僅79人，中一中有9人滿級分。圖／台中市政府提供

大學分科測驗今天公布成績，今年台中一中台中女中報考人數都下降，由於物理堪稱「史上最難」，全國僅79人滿級分，中一中有9人滿級分，中女中有3人滿級分。

台中一中表示，今年有414人報考分科測驗，占應屆學生人數45.8％，較去年50.4％略降，表示學生於前面的申請入學等升學管道已有不錯成績。

今年中一中文史法商政班群，國、英、歷、地、公5科最高分281級分；理工班群，數甲、物理、化學、英文4科最高分234級分；生物醫藥班群，數甲、物理、化學、生物、英文5科最高分293級分，估計應皆可以順利錄取第一志願的熱門校系。

今年分科測驗物理堪稱「史上最難」，全國滿級分僅79人。中一中表示，今年有9人拿到滿級分，表示每9位滿級分者就有1位來自中一中，而物理科頂標人數102人，占全校報考人數的35%；其餘各科滿級分，包括數甲3人、化學7人、生物3人、歷史6人、地理3人、公民7人。

台中女中有256人應考，占總畢業生的39.8%，較去年48.8%降低10%，推測應為多數學生已在學測取得理想成績。

中女中第1、2類群（文史法商政班群），國、英、數B、歷、地、公6科最高分342級分；第3類群（理工班群），數甲、物理、化學、英文4科最高分240級分；第4類群（生物醫藥班群）數甲、物理、化學、生物、英文5科最高分299級分。

中女中表示，今年物理有3人滿級分，27人達頂標佔17％，比去年增加3％；其餘各科滿級分，包括數甲1人、化學1人、生物1人、歷史5人、地理8人、公民3人。

滿級分 數甲 台中一中 台中女中 物理科

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