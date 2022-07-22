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分科測驗考生畫哥吉拉 50件答案卷違規都扣1級分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗考生於答題卷上畫「探險活寶大戰哥吉拉」。記者許維寧／攝影
分科測驗考生於答題卷上畫「探險活寶大戰哥吉拉」。記者許維寧／攝影

111學年分科測驗7月初落幕，大考中心今天召開考試委員會會議並公布正式統計，今年試場違規達128件，另有50件違反答案卷作答規定。多是考生於答題卷上書寫無關文字，但也有考生畫「探險活寶大戰哥吉拉」漫畫，依規定都會扣減答案卷成績1級分。

大考中心統計，今年分科測驗試場違規共計128件，由於今年分科測驗人僅約2.9萬人報名，因此違規件數相較去年110年指考249件也大幅減少121件。

根據大考中心統計分析，試場違規樣態中以未攜帶應試有效證件為最多達71件，其次則為應試時行動電話未完全關機或發出聲響或攜帶於身上，違規件數30件。

大考中心主任周兆民表示，今年也發現5件考生於應試時飲食飲水。公民科發現考生考到一半開始吃棒棒糖，經監試人員制止後取出，並用衛生紙包裹暫時放在抽屜。其他4件均為考生飲水，經制止後停止。

周兆民也指出，今年考生違反答案卷作答規定共計50件，考生只要於答題卷上書寫與答案無關的文字或符號，都會依規定扣分。有考生於答案卷上畫十格漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」，阿寶與哥吉拉水槍互射；也有學生於答題卷上表示，「其實我有大學了，但還是來考一下，謝謝閱卷老師辛苦了。」

周兆民也說，另有考生在答題欄位上畫emoji表情圖示，上述案例都會依照違規處理辦法第14條，扣減該節解答卷成績1級分。

另外，今年分科測驗首度開放確診輕症和無症狀，以及具感染風險考生應試。大考中心今天公布統計數據，其中具感染風險的居家隔離、居家檢疫考生安置於隔離試場，經審查通過者達141人，其中包括24人居家隔離、自主防疫117人，分別安置於75個隔離試場應考。

確診輕症和無症狀考生，大考中心統計經審查通過者131人，分布在全台14縣市的居家照護考分區中。

大考中心主任周兆民今天說明分科測驗違規樣態。記者許維寧／攝影
大考中心主任周兆民今天說明分科測驗違規樣態。記者許維寧／攝影

居家隔離 分科測驗

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