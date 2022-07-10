分科測驗明登場 今下午2時起開放看考場 4類考生不能看

有2.9萬人報考的111學年度分科測驗考試將於明、後兩天登場，大考中心表示，各考分區今天下午2時至4時開放考生查看試場，兩天考試日程無論考生報名的應考日程為何，皆於今天下午開放查看考場。

但受疫情影響，僅可於試場外查看座位安排。另外，確診（輕症／無症狀）及具感染風險之居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生明天可以應考，但今天不能前往查看試場。

首屆分科測驗考試將於7月11日、12日兩天登場，第一天物理、化學、數學甲、生物4考科，第二天依序為歷史、地理、公民與社會3考科，各科測驗時間均為80分鐘。

大考中心提醒考生，比照往例，將於今天下午2時至4時開放考生查看試場。考生可先至大考中心網站「分科測驗考試專區」查看試場分配表與考分區配置圖，但無論應考日程，僅於今天時段開放查看試場。

受疫情影響，開放查看試場僅能於外面查看室內座位安排，不得進入。也要求考生和家長進入考分區時須配合量體溫和戴口罩，若有發燒情況，則不得入內。

今年分科測驗將開放輕症確診生應考，大考中心提醒，居家照護考（分）區試場及隔離試場不開放考前查看，確診（輕症／無症狀）及具感染風險之居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生，也請勿前往查看試場，並請至「COVID-19 自主填報專區」之「進度／結果查詢」頁面，下載指定考場試場平面圖，以利考試當天查找試場。