北一女「雙料榜首」滿級分上台大！網友見照狂朝聖：Netflix影集《間諜家家酒》安妮亞真人

image source:（左）翻攝Twitter／『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式、（右）翻攝Facebook／張志成數學（官）

文／姜雅馨



《SPYxFAMILY間諜家家酒》在Netflix播出後瞬間攻佔台灣前十名榜單，其中安妮亞「呵」的笑臉表情包更是一舉奪得「安妮亞最佳表情投票」活動冠軍，隨著《SPYxFAMILY間諜家家酒》熱度不斷竄燒，也讓該動漫在《DailyView網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行榜位居第一名寶座。

▲「間諜家家酒」位居網路溫度計的人氣動漫網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行（2022/03/30~2022/06/27)

近日有補習班貼出大學學測錄取榜單，其中一名北一女學生以雙料榜首錄取台灣大學資訊工程學系，除了驚人的好成績讓眾人欽羨，許多眼尖網友也發現該名女學生面貌形似《SPYxFAMILY間諜家家酒》的安妮亞，不僅掀起千名粉絲瘋狂朝聖，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見「北一女『安妮亞』考上台大資工」話題在短短一日迅速衝上1,115筆網路聲量。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

北一女「雙料榜首」神似安妮亞！網友瘋狂朝聖：獲得8顆星星了

10日台北一間補習班上傳高中升大學申請入學榜單，其中北一女笪姓女同學以滿級分雙料榜首成功錄取台灣大學資訊工程學系，照片曝光後也被不少人發現笪姓女學生不只和《SPYxFAMILY間諜家家酒》的安妮亞同為妹妹頭瀏海與短髮，就連眼神也極為神似，貼文吸引近5000名網友按讚朝聖，「居然上台大，太優雅了」、「時間過得真快，安妮亞都大學了」、「看來安妮亞獲得8顆星星了」、「很明顯是皇帝的學徒」、「皇帝的學徒，90級分安妮亞」、「安妮亞每科都15級，wakuwaku」。

image source:翻攝Facebook／張志成數學（官）

image source:翻攝Twitter／『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式

女學生的特殊姓氏也引發網友好奇，「雖然我不知道他的姓，但我的直覺跟我說唸安」，也讓該補習班班主任出面解釋其實是唸「答」，事後也透露「剛開始想說為啥一直出現安妮雅的名字...後來上網查詢才知道是動漫人物...前幾天才上Netflix追完卡通，不得不說還真的蠻好笑」。

image source:翻攝Twitter／『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月26日至2022年06月27日。





跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！