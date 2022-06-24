分科測驗中重症考生可循補救管道 醫牙、中醫系不能填

大考中心開放確診輕症、無症狀考生應考今年分科測驗，中重症考生依規定無法應試，則可向大學招聯會申請適用分發入學招生管道補救措施，但涉及政府人力控管的醫學系、牙醫系、中醫系等則不適用。

招聯會執行秘書王文俊表示，考生若要適用補救措施，必須已報名111學年度分科測驗但受到防疫規定無法應試者。上述狀況考生須於7月8日上午9點起到7月13日下午5點止透過網路向招聯會申請，並提出無法應試的相關證明資料，經招聯會審查認定後，在7月27日下午4點30分止，繳交備審資料及志願切結書等相關表格，8月中旬個別通知錄取結果。

王文俊指出，分發原則和審查方式考生可擇一選用，第一類是一般選擇分發入學管道志願校系的考生，考生可檢附自傳、讀書計畫、高中三年在校成績單等備審資料和志願序表，提交招聯會轉送申請校系審查，最多6個志願，按獲錄取校系及志願序分發。考生若參加今年的學測、術科考試，成績則由大考中心提供學生選填志願的校系參考。

再者，王文俊說，若考生今年已先透過繁星推薦管道錄取但放棄，則可申請分發原來繁星錄取的校系；若是於申請入學管道獲得校系正取，或校系備取且經分發後放棄，考生也可選擇一個校系做分發。

但王文俊也提醒考生，醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組名額均受政府人力管控，因此不適用補救措施。選擇二、三類補救管道的考生可直接獲分發，選擇第一類補救管道的考生雖可填6個志願序，但錄取與否仍由校系審查後決定，並非填了就錄取，但若錄取則以外加名額辦理。

此外，王文俊也說，若考生如輕症者依規定可參加考試，但若自行選擇不參加考試則不適用於補救措施。因防疫規定導致於考試期間無法全程參與已報名之考試科目的考生，不得同時參與分發入學管道又申請補救措施，相關細節已公布於招聯會網頁「大學繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道因嚴重特殊傳染性肺炎防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案」。