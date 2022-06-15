延平高中56人錄取台大 還有人一口氣錄取6校醫學系

111學年度個人申請分發於6月15日放榜，北市私立延平中學共56人錄取台灣大學，其中更有一名同學錄取6所國立大學的醫學系。

延平高中表示，錄取台大醫學系的隋尚妘更打出了醫學系申請全壘打的優異表現，台灣大學、陽明交通大學、台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、國防醫學院都給予正取的肯定。

延平高中表示，近年隨著半導體與人工智慧產業蓬勃發展，校方發現學生選填電機、資工相關科系人數遽增，更期許錄取電機系的同學們相約四年再相見、攜手共進台積電。

延平高中校長張漢鏞表示，為了幫助學生適性發展，引導他們自主學習，校方斥資數億新建大樓，打造大學級的實驗室與各類專科教室。讓學生在「軟硬體兼備、教學全方位」的環境中學習、成長，最終於申請入學放榜時繳出一張亮麗的成績單。

延平高中表示，今年度申請入學截至目前共有18位學生錄取醫、牙學系，國立台灣大學共錄取56位，學生在各領域有著優異表現，分發熱門科系：電機系7人、資工系3人、法律系2人、財金系5人、藥學系2人等。