快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

延平高中56人錄取台大 還有人一口氣錄取6校醫學系

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
111學年度個人申請分發於6月15日放榜，北市私立延平中學共56人錄取台灣大學。圖／延平高中提供
111學年度個人申請分發於6月15日放榜，北市私立延平中學共56人錄取台灣大學。圖／延平高中提供

111學年度個人申請分發於6月15日放榜，北市私立延平中學共56人錄取台灣大學，其中更有一名同學錄取6所國立大學的醫學系。

延平高中表示，錄取台大醫學系的隋尚妘更打出了醫學系申請全壘打的優異表現，台灣大學、陽明交通大學、台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、國防醫學院都給予正取的肯定。

延平高中表示，近年隨著半導體與人工智慧產業蓬勃發展，校方發現學生選填電機、資工相關科系人數遽增，更期許錄取電機系的同學們相約四年再相見、攜手共進台積電。

延平高中校長張漢鏞表示，為了幫助學生適性發展，引導他們自主學習，校方斥資數億新建大樓，打造大學級的實驗室與各類專科教室。讓學生在「軟硬體兼備、教學全方位」的環境中學習、成長，最終於申請入學放榜時繳出一張亮麗的成績單。

延平高中表示，今年度申請入學截至目前共有18位學生錄取醫、牙學系，國立台灣大學共錄取56位，學生在各領域有著優異表現，分發熱門科系：電機系7人、資工系3人、法律系2人、財金系5人、藥學系2人等。

台灣大學 科系 放榜

延伸閱讀

南一中近6成上頂大、清交人數大增 選系不選校明顯

申請入學醫學系缺額達117個 台大、成大醫均未招滿

考上5所醫學系 明道中學呂哲毓感謝住校培養自主能力

沒補習上台大醫 南一中學生分享：靜下心來很重要

相關新聞

個人申請頂大缺額數逾百個 台大分析二大主因

111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，今年缺額數達1萬294個，較於去年大增6265個。國立台灣大學、成功大...

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘。

111分科測驗／不考數乙！數甲重點一次看 學測數A創「10年最難」

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘

111分科測驗／自然科重點整理讀懂圖表 學測曾考mRNA疫苗、諾貝爾化學獎

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘...

嘉中偏鄉生鎖定念資工 「不受距離限制」錄取陽交大

大學個人申請分發結果今天公布，嘉義高中包括先前繁星推薦榜單，國立大學錄取率達6成；普通班葉致宏家住嘉縣鹿草偏鄉，認為靠1...

國立中興高中大學申請217人上榜 錄取率逾73%

大學申請入學今早放榜，國立中興高中不含繁星計畫，共錄取264人，其中國立大學院校含科大、軍警達103人，國立大學比起去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。