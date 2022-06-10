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基中清寒生6選1讀東華大學 關鍵因資工系這位教授學長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基中清寒生6國立大學選東華，關鍵因資工系這位教授學長。圖／基隆中學提供
基中清寒生6國立大學選東華，關鍵因資工系這位教授學長。圖／基隆中學提供

基隆高中學生唐于田照顧癌父的故事感動人，他申請入學考上6所國立大學，各大學紛提供獎學金等條件「搶才」，唐于田今天決定選花蓮東華大學。他透露，經百般思慮後會選擇東華大學，最主要的原因，是因為東華大學資工系教授「簡暐哲」，他是基中大他10歲的學長，可以引導他走向AI人工智慧的領域。

唐于田父親罹癌，學測前進加護病房，學測後過世。他曾困苦到沒錢買口罩，也曾1天只吃1個便當果腹，把存下獎助學金用來支付父親醫藥、喪葬費用。他考取6所國立大學，逆境向上感動不少民眾。各大學紛祭出獎學金爭取入學。

唐于田表示，感謝大家的關心、祝福，以及許許多多愛他、幫助他、給他鼓勵的人。 大家都很關心他最後會選擇哪間大學，在百般思慮後選擇東華大學。

唐于田說明最主要的原因是，因為東華大學資工系教授「簡暐哲」教授是基隆高中畢業，大他10歲的學長，一定會像哥哥一樣照顧他，因為學長學弟互相照顧，是基中人的傳統，學長將給他學習的陪伴與指導，引導他走向AI人工智慧的領域。

唐于田希望在大學的時候可以資管、資工雙主修，朝有興趣的領域發展，在這些資源的評估之下，他選擇東華大學。 很感謝聯合大學、嘉義大學、屏東大學、台東大學、勤益科技大學的支持與鼓勵。

「我相信在這個世界上，不是只有我那麼的辛苦，努力生活奮鬥的人也很多， 我只是比較幸運，遇到基隆高中的老師們照顧我、陪伴我、幫助我」，唐于田說， 基隆高中還有許多很辛苦的學弟妹努力的奮鬥求學，如果社會大眾想要幫助他，也希望可以幫助學弟妹，讓這份社會的愛持續下去。

基中校長鍾定先表示，非常感謝6間學校都給他最大的支持與關懷，讓學生感受到滿滿的溫暖與力量，學校充分尊重與支持他的決定。

東華大學 基隆 學測

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