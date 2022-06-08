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分發入學參採學測成績 台大院長批對考生學系都不利

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大電資學院院長張耀文建議，分科測驗應盡量少採計同科或類似科目的學測成績。本報資料照片
台大電資學院院長張耀文建議，分科測驗應盡量少採計同科或類似科目的學測成績。本報資料照片

大學招聯會昨日開放考生查詢113學年度分發入學考科參採情況。台大電資學院院長張耀文表示，「108課綱考招新制豈是一個亂字了得。」分科測驗要回頭採計學測成績，加重一試定終身的憂慮，對學生不利，再者，回頭參採學測成績也會縮減有資格的生源，也是對學系招生不利。

大學招聯會開放考生查詢113學年度分發入學考科參採情況，因應考招規定，學系於分發入學階段除了可參考分科測驗科目成績，亦可回頭參採學測成績。根據招聯會統計，共計809個系組不參採數學，但也有41個高數學需求科系，欲參採學測數A和分科測驗數甲成績。

張耀文表示，108課綱考招新制豈一個「亂」字了得，但也呼籲，部分科組於分科測驗還要採計學測同科成績的學系要慎思，最好盡速於明年取消此對考生、科系都不利的採計模式。

張耀文指出，分科測驗要採計學測成績，會加重「一試定終身」的憂慮，如學測數A沒考好，即使分科測驗數甲考再怎麼高分，也無法補救，是對考生不利；又分科測驗還要參採學測成績，如同時參採學測數A或分科測驗數甲，則會明顯縮減有資格的學生數，對學系招生也不利。

但相對而言，張耀文也建議今年學測數A或自然頂標，但個人申請不順利的學生們，或許可以更勇敢地考慮衝向分科測驗，因為這些需要採計學測數A或是自然頂標的學系，符合基本資格的生源已經非常有限，甚至很可能會因此缺額。只要平常心應考其他科目，錄取機率應該都很大。

學測 分科測驗 數A

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