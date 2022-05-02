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明年分科測驗加考數乙落空 招聯會：研議114學年恢復

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今年分科測驗不考數學乙，導致不少頂大商管科系改採學測數A，或採計難度更高的數甲，這項趨勢也被解讀為「不利文組生」。本報資料照片
今年分科測驗不考數學乙，導致不少頂大商管科系改採學測數A，或採計難度更高的數甲，這項趨勢也被解讀為「不利文組生」。本報資料照片

今年分科測驗不考數學乙，導致不少頂大商管科系改採學測數A，或採計難度更高的數甲，教師團體與家長團體皆呼籲，應恢復數乙讓考生有更多選擇。

大學招聯會今天表示，為了不影響高中修課權益及大考中心命題規畫，將建議招聯會常委會討論114學年度恢復數乙考科，一旦確認同意後將盡快公告。換句話說，只有今年9月入學後的高中生，才有機會在分科測驗選考數乙。

為減輕考生壓力，今年分科測驗科目由10科減為7科，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙，考科僅剩數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民等七科。

不過今年數Ａ難度高，讓不少文組生感到挫折，尤其分科測驗不考數乙，導致諸多商管科系採計數Ａ或數甲，形同「一試定終身」，不少高三考生壓力爆棚。

招聯會今天公布「113學年度大學繁星推薦、申請入學參採數學考科查詢系統」，招聯會執行秘書王文俊表示，日前也召開大學教務長工作小組會議，邀請高中代表、大學代表評估高中選課規畫、修課學習情形，為了不影響目前入學高中生權益，以及大考中心命題規畫，審核所有意見後，將建議常委會114學年度恢復數乙考科，也請下一次常委會討論，一旦確認同意後將盡快公告。

分科測驗 數甲 科系

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