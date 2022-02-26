分科測驗採1%級距 管中閔臉書發文「失望與可悲」、台大罕發聲明

大學招聯會昨天拍板，今年分科測驗（前身為指考）將維持原案，以前1%學生成績除以60作為級分計算基準，但會持續精進級分計算方式。據了解，昨日會中僅台大、台師大、中央支持前0.1%方案，台大校長管中閔更在臉書發文寫下「感到遺憾、失望與可悲」等文字引發外界揣測，他今天再度發文「I AM FINE (謝謝關心)留下 2.25 記錄：D, F, Y, Z^2」。

台大稍早對此也罕見發表聲明，內容表示，分科測驗改採用前1%考生的平均分數作為滿級分的級距計算基準，分科考試鑑別度將大幅降低，這對108課綱實施後，首屆參與分科測驗考生的權益傷害甚鉅，讓大考的公平公正受到質疑，台大深表失望與遺憾。

台大也在聲明中表示，台大長期致力維護多元入學精神，同步維護大學申請入學與考試分發考生的權益，堅持招生公平、公正與公開的原則不變，未來將繼續努力，善盡大學社會責任。

回顧兩方案的爭端，大學入學管道又分為繁星推薦、申請入學、分發入學，前兩者僅採計15級分制的學測成績，皆取前1%考生平均分數除以15作為級距。後者則要採用學測、分科測驗兩種測驗成績加總作為分發依據，採60級分制，但要取前1％還前0.1％考生平均分數，卻引發兩派角力。

全國教師工會總聯合會、台灣家長教育聯盟、全國家長團體聯盟都批評前0.1％方案，恐讓級分原始分數區間加大、分分計較。教育部長潘文忠也曾表態，大考簡章已發布，今年不宜再做修正；不過，台大電資學院院長張耀文、國教行動聯盟則贊同前0.1％方案，認為能區分前段考生程度，大幅提升鑑別度。

而在昨日招聯會常務委員會中，一名與會者觀察，多數與會者雖否決0.1％方案，並非認為0.1％方案不好，而是太過倉促，且常務委員會僅有少數學校，也有大學校長認為應提至會員大會討論，不該由少數學校決定。

據了解，昨僅台大、中央、台師大支持0.1％方案，除了中央大學則是最早的提案者，管中閔還親自與會，並強烈支持0.1％方案，理由是要顧到菁英學生，台師大與台大同屬國立台灣大學系統，但最終爭取失利，管中閔事後在臉書寫下「感到遺憾、失望與可悲」等文字，時機點敏感也引來外界關注。

台大校長管中閔事後在臉書ＰＯ出「感到遺憾、失望與可悲」等文字，時機點敏感也引來外界關注。記者趙宥寧／翻攝

招聯會執行秘書王文俊表示，為避免改變太過匆促，徒增考生心理的不確定感，因此決議採1％方案，不過未來將繼續進行級分精進研究，透過更多數據分析與模擬、加強與社會溝通後再視情況調整。

全教總理事長侯俊良認同維持原案，他說，今年考試結束後會有數據，勢必能更加了解整體制度的優缺點。國教行動聯盟家長分會長王瀚陽則表示，現行考招制度混亂且不穩定，恐會導致考生高分落榜，待下周二學測成績放榜，將持相關數據召開記者會揭露真相。