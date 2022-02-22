學測沒簽名被扣一級分、分科測驗怎算？ 大考中心這樣說

新課綱首屆學測落幕，過往由監試人員核對身份後請考生簽名，今年首度新增「確認後考生簽名欄」，卻有5766件（卷次）考生未依規定簽名遭扣1級分，還有人不只一科沒簽。有高中教師質疑，監試人員不該沒注意違規，看著考生「步步錯」，並呼籲分科測驗（前身為指考）不該「一罪二罰」。

大考中心主任周兆民受訪表示，考生有無正確依規定簽名，須經電腦閱卷判讀，監試人員無法判定。另外，由於學測成績會用於繁星推薦、個人申請，今年則新增可用在分發入學，從不同考試分發管道來說，學測那科若因違規被扣分，分科測驗的學測成績仍以違規論。

過去指考沒簽名會被扣兩分（滿分100），未來分科測驗改採級分制（滿級分60級），學測滿級分15級，周兆民表示，會依比例與考試委員討論，但「不會直接擴到四倍」。至於會扣多少分，接下來將公告於分科測驗簡章。

大考中心考試委員會今天審議大學學測違規情況，5766件未簽名被扣一級分。周兆民強調，109學年度起已陸續公告新型學測、英聽參考試卷，另也在學測試辦考試、考試簡章、新聞稿、影音資料，以及近80場簡報、宣講等皆有倡議新制，因此建議應依原規定扣減一級分。

現場有考委認為，新制首年上路，且今年學測成績將與7月分科測驗（前身為指考）連動，恐讓考生被大扣分，建議依「特殊原因」免罰；另名考委則認為，大考中心已善盡宣導，若此時免罰恐怕不尊重其他考生。最終維持原判，考生若未簽名將被扣減一級分。

實際上，本報也在今年學測結束後接獲重考生家長投訴，該名家長指出，孩子第一天兩科都漏簽，第二天才有監試人員宣導。另位不具名人士也透露，北部某知名重考班為了節省成本，沿用舊答案卡讓學生練習，導致一堆重考生漏簽，事後還成群向補習班抗議。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉認為，考生第一節沒簽名，監考人員就該認定違規，不該看著考生「步步錯」。她也說，學測成績若要算入分科測驗，不該「一罪兩罰」，應改用學測原始分數來換算。

周兆民表示，考生有無簽名需統一由電腦閱卷判讀，如同若有考生在非選答案卷寫上與答案無關的字眼或符號，都須等到閱卷過程才能判定。至於分科測驗會如何計分，他表示仍以違規論，但會依級分比例與考委討論，將公告於分科測驗簡章。

過往指考簡章會與英語聽力測驗、學測同步公布，由於大學招聯會尚未拍板分科測驗是採前1％還是前0.1%考生成績來算級距，至今仍無法公告。招聯會執行秘書王文俊表示，本周五將二度召開常委會討論相關方案，「這次一定會有結論」。