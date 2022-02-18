學測滿級分怎麼填「薪情」最好？ 網：再100年也是選它

日前一名網友在PTT八卦版發文提問：「學測滿級分要填醫還是科技」。原PO表示，科技業現在平均年薪大約三百萬元，而醫學系不但要唸得比別人久，畢業後還要再經過多年訓練，可能要畢業十年才能達到三百萬年薪，原PO認為：「怎麼感覺CP值已經輸科技業了」，那學測滿級分的學生該填什麼科系比較好？

根據《比薪水》公布的平均薪資，2021年的薪資冠軍是8萬4039元的聯發科，其次則是台達電5萬756元，第三名則是4萬8910元的台積電。前三名皆為科技業公司，也讓網友遲疑學測滿級分的學生到底該選填傳統觀念中榜首必填的的醫學系，還是近年屢佔薪資排名龍頭的科技業。

部份網友認為醫生的社會地位還是比科技業來的高，「台灣再100年也還是醫，社會地位高多了」、「讀醫的上限更高」、「現在一堆醫生轉政治，賺更多」、「當然是醫，科技業很賺的技術週期大多很短，很容易被淘汰」、「醫生出去開業自己當老闆的比較穩」、「讀醫先苦後很甘，讀科技現在很甘，未來看景氣」、「肝可以賣幾年」、「現在一堆醫生轉政治賺更多」、「醫生不怕中年失業」、「能讀醫的請去讀醫，醫生創業開業很容易，而科技業要自己出來創業開科技廠超難」。

然而，也有部分網友持不同論點，認為選擇從事科技業的發展比較好，「絕對科技業，醫療在健保共產制度的摧殘下，已經是夕陽產業。技業有定價權，醫療沒有，健保說了算」、「資工系賺美金」、「科技業賺到40歲就退休，幹嘛做一輩子」。