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2021年薪資統計出爐！這2間公司薪水力壓台積電

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

2021年已步入尾聲，各家公司的徵才計畫也將結束，《比薪水》公布2021年熱門公司排行榜，揭曉大家關注的平均薪資落點在那裡？那家公司居冠勝出？結果顯示，2021薪資冠軍王是聯發科的8萬4039元，其次是台達電5萬756元，台積電以4萬8910元排名第三。

《比薪水》調查顯示，2021熱門公司前五大排行榜分別是：一、台積體電路製造股份有限公司；二、華碩電腦股份有限公司；三、聯發科技股份有限公司；四、緯創資通股份有限公司；五、台達電子工業股份有限公司。其中台積電是2021年最受關注的公司，其獲得的關注程度與2020年相比，成長了70%。

如果是從平均薪資來看，則是聯發科以8萬4039元居冠，接下來依序是台達電5萬756元、台積電4萬8910元、華碩4萬7909元、緯創4萬7749元。

為何熱門公司皆是「科技業」？比薪水分析三大原因，原因不外乎有三，「薪資高」、「新聞曝光度高」以及「穩定性高」。

一直以來科技業都不斷透過「高薪」來吸引人才，在新聞上經常會看見，「聯發科宣布碩士畢業生年薪上看新台幣 200萬元！」或是「台積電表示全體員工平均薪酬高於100 萬元」...等消息，久而久之，大眾對於科技業的聯想就是「高薪」，即使人人都知科技業工時普遍偏高，工作壓力大，但對該產業高薪的憧憬已經根深蒂固。

從行政院主計處公布的數據來看， 2021年8月經常性薪資平均為4萬3227 元，與以上熱門公司平均薪資相比，熱門公司的平均薪資確實明顯高於求職市場平均值。

其次，「新聞曝光度高」可以讓大眾接收了產業高薪資訊，但它也帶來另一面向的關注，是帶著不信任的關注。主要是勞工與資方存在信任問題，許多勞工在過去求職過程中，曾遇過公司方所提供的薪資、福利甚至是工作內容，都與面議時候有著明顯的差距，因此對於公司方所公布的薪資資訊，會令人忍不住抱持著懷疑的態度，此次比薪水是以過來人所提供的公司真實薪資狀況。

至於「穩定性高」，來自台灣科技業發展有目共睹，2020年至2021年疫情期間，更是受到全世界的關注，可以穩穩的、安心的工作，是求職者嚮往主因之一。

薪資 台積電

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