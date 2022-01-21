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學測今登場！他勸考生填科系「別聽老師建議」 痛揭背後陰謀

聯合新聞網 / 綜合報導
111年大學學測今天登場，今年學測比照去年學測、指考，不開放親友陪考，考生也要戴口罩才能入考場。圖為學測示意圖，非新聞當事人。記者余承翰／攝影
111年大學學測今天登場，今年學測比照去年學測、指考，不開放親友陪考，考生也要戴口罩才能入考場。圖為學測示意圖，非新聞當事人。記者余承翰／攝影

111年學測今（21）日登場，第一日考數學A、自然兩個科目，其中又以數學A最令考生們叫苦連天，直呼「考題真的好難」。許多過來人也紛紛想起當年考試、填志願的經驗，一名網友以親身經歷呼籲眾考生，要大家「千萬不要聽老師建議填科系」，文章一出立刻掀起討論。

一名網友以「應該禁止高中老師給予科系建議」在PTT發文，他回憶自己高中填志願時，老師用如同洗腦般的方式要他們填「四大四中」（指台大、清大、交大、成大、中央、中正、中山、中興）。就算學生對該科系不感興趣，老師也會要他們「硬填」，還稱「未來可轉系、雙主修」，使一堆人都無腦盲從，填了一堆未來出路較窄、或職涯發展空間較小的「糞系」。

原PO表示，進了大學後才發現轉系、雙主修沒有當初想像的那麼容易，讓他不禁將矛頭指向高中老師，他質疑老師們只是為了追求「好看的榜單」，才會不斷鼓吹學生填糞系。原PO也認為，「許多老師對科系跟畢業發展的理解錯得離譜」，並以親身經驗呼籲現在的考生們，「應該禁止高中老師給予科系建議」。

文章引發熱烈討論，網友也呈兩極看法，一派網友認為許多老師的「刻板印象」害慘了學生，「高中老師只會衝榜單，騙你選校不選系」、「沒辦法，老師也是受害者，被洗超嚴重」、「贊成，老師也有跟社會脫節很嚴重的」。

另一派網友則認為，選填科系本就是自己的事，應有自己的規畫與想法，不該盲從或怪罪他人，「自己要念什麼科系應該早點考慮清楚，怎麼是老師幫你決定」、「自己不做功課，只聽人家講怪誰？」、「老師只是給建議決定權在你自己，這麼容易被洗腦，跟小粉紅有啥不同？」。

選填科系是許多學生與家長的難題，曾任教育立委的淡江大學教育心理與諮商所教授柯志恩也建議，當代進修管道多元，「選系比選校更重要」。而目前坊間也有許多輔助選填志願的資源，建議家長們可多多利用，幫助孩子規劃未來。

學測 科系 填志願 職涯 PTT 高中老師 大學教育

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