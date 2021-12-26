英聽成績寄發 考兩次28.15%有進步

3.2萬名考生考兩次英聽，其中有28.15%表現比第一次更好。大考中心副主任鄭中平指出，本次共37,180到考，成績等級為A級10.62%、B級43.10%、C級37.64%，而F級為8.64%，但其中C、F級的考生在短文聽解的表現較不理想，「提醒老師們可以針對短文聽解做加強」，考生也可以在成績單上看到自己各題型的得分狀況。

重複到考成積有提升

大考中心23日寄發英聽成績通知單。英語聽力測驗第二次考試的報名人數共計40,031人，其中含大陸考區的446人，且本次考試男生在A級、B級、F級的人數百分比高於女生，女生則在C級高於男生；缺考 2,405人，缺考率6.08%，較去年同場次缺考率（4.92%）增加1.16%。

針對第一次、第二次英聽考試都參與的考生，鄭中平說，重複到考考生共計32,053人，占第一次考試到考人數的32.55%、第二次考試到考人數的86.21%，其中成績等級提升者占28.15%、維持不變者占 66.57%、下降者占5.28%。

短文聽解待加強

此外，英聽考試分為圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等五種題型，鄭中平指出，全體答對比例以圖片聽解的得分率平均近八成四最高，短文聽解得分率平均略高於五成五最低，且C（得分率37.77%）、F（得分率20.49%）級的考生回答得比較不理想，「提醒老師們可以針對短文聽解做加強」，而考生也會在成績單上看到自己在各題型的表現。

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