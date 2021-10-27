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立委籲明年分科測驗加考國文、英文 潘文忠未點頭

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部長潘文忠（右）未允諾分科測驗加考國文、英文。記者潘乃欣／攝影
教育部長潘文忠（右）未允諾分科測驗加考國文、英文。記者潘乃欣／攝影

大學甄選入學委員會25日公布111學年各大學校系於考試分發管道的參採考科，高達1861系都宣布採計學測成績，約占此管道的百98.5％。教師團體和立委呼籲每年7月的分科測驗加考國文、英文，教育部長潘文忠今未允諾這項訴求，並說國文、英文考得是語文能力非學科知識，且決定不考，是大學和高中教師4年前的討論結果。

大學招聯會表示，歷年考試分發以指考成績為主，只開放各校系將學測成績視作檢定，如要求報名者的學測國文科至少達均標，換句話說只是門檻；明年起，考試分發不但可將學測成績列為檢定，還能直接採計，將學測成績當作決定考生上榜與否的依據。

潘文忠今天上午接受立委質詢時進一步解釋，1861個參採學測成績的科系中，有些只做為檢定，和往年既有規定相同。至於有多少系只將學測成績做為檢定，以今年11月5日將公告的大學招生簡章為準。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉表示，考招制度應求穩定，不應隨著新課綱全盤改變，否則考生、家長都吃不消。明年考試分發採計學測成績的校系遠比她想像中多，意味著考生若學測失常，準備分科測驗的壓力將暴增，就算考得好，還不見得能翻盤。

許麗吉說，指考明年起更名分科測驗，刪除國文、英文、數乙，呼籲全部考回來。如今大學招聯會已決議讓數乙回鍋，希望大考中心進一步改制，讓學生一年之中能考到第二次國文、英文，減緩一試定生死的風險。

立委林奕華點出這項變革將造成「一試定生死」；立委萬美玲進一步呼籲分科測驗加考國文、英文。

對此，潘文忠未具體允諾，只說國文、英文考得是語文能力，不適合考2次；物理、歷史等其他科考得是知識，分科測驗考試範圍包括高三加深加廣內容，和學測不同，因此有考2次的必要。招聯會在106年前拍板通過上述新制，當時許多高中教師、校長都有參與討論，並非閉門作業。

有關各校如何選擇採計考科，台灣大學校長管中閔表示，尊重校內各系選才意願。清華大學校長賀陳弘則說，清大經過10多年的大數據累積，判斷出透過個人申請管道入學的學生，表現比較理想。萬美玲接著做出結語「在大學校長眼中，這項變革聽起來感覺沒有比較好。」

學測 潘文忠 指考

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