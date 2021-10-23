10萬人報名英聽今天登場！ 首次新增長篇聽解題型

大考中心今年底將舉行兩次英聽測驗，第一次英聽測驗今天上午11時登場，今年首度新增長篇聽解題型，每題組共含四題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案；另外，答案卷也改為A4大小，考生需親筆簽名，今年考場防疫跟去年相同，考生必須要戴口罩。

高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的招生檢定項目。今年報名人數共10萬449人，比去年少6498人；考試分為上、下午兩場，上午場11時、下午場14時開始考試，考試時間1小時，但考前不開放考生查看試場。

大考中心表示，已與衛福部疾管署勾稽考生資料，會主動聯絡勾稽名單考生，若考生接獲通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者等，也應立即聯絡大考中心，若私自參加考試，查證屬實，將取消考試資格。

今年考場防疫跟去年相同。大考中心主任周兆民表示，每間試場為36人，考場開放冷氣，不開門、但開啟四個角落氣窗各一扇至少5公分。考場單一入口進場，請考生跟著標示與引導動線，配合戴口罩、量額溫、消毒雙手。考生應試時所需配戴的口罩，大考中心將寄送集報單位與個別報名考生。

大考中心提醒，考生進入試場後須配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，提報大考中心考試委員會審議，最重扣減該節全部成績。考生於監試人員核對應試有效證件正本查驗身分時，應暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌，經查驗身分後戴回。

如有身心或特殊狀況致無法配戴口罩，未於報名期間申請免戴口罩應試者，可檢具診斷證明書向大考中心或考區申請，經審查核可者將移至比較少人的試場，並免戴口罩應試。

考生初檢量溫時若有發燒情形（額溫達37.5℃或耳溫達38℃以上）或有呼吸道等症狀，由試務人員先引導至複檢量溫站，於10分鐘內完成2次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，請試務人員引導考生移至防疫試場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟；故意不配合者，該節以缺考論。

另外今年也不開放集體報名單位設置考生服務隊及親友陪考，僅身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請1名陪考人員。