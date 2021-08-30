可填志願多於考生！大學指考明天放榜 錄取率估逾9成

今年大學指考7月30日落幕，明天上午8時放榜。大學考試入學分發委員會統計，今年有3萬4569人填志願；各大學釋出3萬6327個名額，多於選填志願的人數，預估今年錄取率能比去年91.14％還高。

考分會指出，今年有63校參與招生，共提供3萬6327個名額，比去年增加3049個；各招生管道回流名額總計1萬1546名，也比去年增加2706個，提升30.6％。

樂學網總經理張財銘分析，往年繳志願卡人數僅指考人數的87％，以此推估，今年各校系釋出的志願總數，幾乎等於填志願的考生數，只要好好做功課，並盡量填滿考分會規定的100個志願數上限，基本上不會落榜。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，今年物理、化學考得較難，五標都比去年低，預估第二類組落點分數比去年降5到10分；第一類組則相反，因歷史、地理科五標提升，各校系落點預計比去年多5到25分。若想錄取台灣大學，第二類組估要362分、第一類組則要411分。

至於第三類組，藍天予指出，今年醫學系和牙醫系出現不少從個人申請等管道回流的名額，像是中國醫藥大學醫學系招生名額比去年多了25人、牙醫系多18人，預估自費組最低門檻為412分、公費410分，略低於去年。但前段的國立大學醫學系不受影響，台大醫學系因今年數甲五標提升，估449分才能上，比去年多7分。 110年熱門校系考試分發最低錄取分數一覽表。製表／潘乃欣

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