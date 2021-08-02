缺水能稀釋漂白水洗手？ 指考化學解答遭批「逆時中」

大學指考上周落幕，大考中心開放民眾針對今年試題和解答提出意見到今天傍晚。各教師解題團隊點出有爭議的題目，其中地理高達七題是最多、生物三題次之，物理、化學各有兩題。出現爭議主因是考題超出課綱範圍，其次是題幹提供線索不足，以致考生無法選出答案，建議送分。

教師指出今年各科爭議題，其中化學第九題考「缺水時可稀釋漂白水洗手消毒」，這曾是中央流行疫情指揮中心的公告，大考中心卻認為不行，如同「逆時中」。

生物部分，建國中學生物教師劉玉山指出，今年考出「耳石脫落症」（第七題）和有關胎盤與臍帶構造（第15題）的題目，考生較不易答；松山高中生物教師莊雪芳進一步說，這兩題有超綱疑慮，還有第35題考關鍵物種與年間波動，也不在課綱範圍，都應送分。

補教物理教師邱博文說，物理第12題有違反科學實驗結果的疑慮，建議送分。歷年物理科送分題數多，僅次生物、化學和公民，且曾出現錯別字，呼籲大考中心精進命題。

地理第20題討論國際移民回流潮，題幹指出開發中國家人民為追求更好的經濟與生活，紛紛移居到已開發國家，但金融海嘯後又回流到母國，問何者符合此描述。大考中心公告的答案是「印、泰、越勞工赴美後又返國」，但麗山高中地理教師廖偉國說，這項描述未經證實，也非學生所學範圍。

廖偉國接著說，地理第17題描述台灣香蕉銷售到日本的量變少，主因是日本要求小包裝分切。但這恐非主因，還包括進口菲律賓香蕉成本更低等因素，應從日本人消費習慣和比較利益概念來談。

平鎮高中地理教師陳雅蓮則說，地理第26題詢問台灣、阿根廷等四國，哪國第一級產業就業人口比例最高，題幹未提供足夠資訊，考生只能以刻板印象作答，建議送分。

整體而言今年爭議題較少，解題教師頻頻肯定出題者用心和創意，一反歷年批評考題不符新課綱趨勢、太難或太易等情況。大考中心主任周兆民不否認今年做了具體調整，但有相關考量，無法對外透露做了哪些改變，感謝今年命題老師「真的盡心盡力了」，讓最後一屆大學指考圓滿落幕。 高中教師反映，今年指考爭議題以地理為多，生物、物理、化學也有零星題目出現爭議。本報資料照片

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