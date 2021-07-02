學測滿級分生上台大電機 分享：讀書不能太指望別人教

南一中應屆畢業生陳柏宏學測滿級分，錄取台大電機，也申請上新加坡南洋理工大學及新加坡國立大學2所世界頂尖學府，因疫情影響，他選擇就讀台大電機。他說，讀書不能太指望別人教你，自己去探索、蒐集資料進而理解最重要。

陳柏宏表示，學測考了滿級分，有親友建議他可考慮申請醫學系，但他自國中起對理化的興趣遠大於生物，而且自己喜歡較活潑的人生，覺得電機系較適合他，因此選擇台大電機。

他說，他認為新加坡離台灣近，南洋理工大學、國立大學都是世界知名學府，而且全英語教學，也申請這兩所大學，希望有機會能前往就讀。雖然都錄取並獲減免學費，但考量到疫情持續嚴峻，1年半載難以紓解，因此決定留在國內就讀，等大學畢業後，若有機會再出國留學。

他認為，即使有天分，若沒努力，成績也不一定能突出。他舉自己國中的同學為例，雖然很聰明，但因不想花太多時間在學習上，僅有1科較突出，但其他科目成績都普通。找對方法也很重要，有的人花很多時間在補習上，也有人猛寫題目，每個人讀書方法不一樣，找到適合自己的方式最重要。

陳柏宏分享學習經驗，他說，自小就養成預習及超前準備的習慣，哥哥大他3歲，他也會常會拿哥哥的數學習題來寫，若不會，哥哥就教他。除了預習，複習也相當重要，建議上完課後就複習，效果最好。他也建議，寫試題前，最後將所要考的內容讀一遍，這樣最有效率，若有題目寫錯，就翻書找答案，若還不懂就問老師。

陳柏宏的父親陳麒丞是南一中地理老師，也是足球隊指導教練，陳柏宏說，父親愛踢足球，他自小也養成愛踢足球習慣，並擔任過南一中足球隊長，足球是他練體力、紓解壓力不可或缺的運動，上了台大後，也會繼續踢足球。目前在家自學普通物理、微積分，為上大學做準備。

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