圖表看時事／保母虐童案 一表看幼兒專責醫師制問題在哪？

一歲男童「剴剴」去年底疑遭保母虐死，劉姓保母姊妹遭羈押後，外界質疑兒福聯盟社工訪視及訪視紀錄恐有不實。台北地檢署昨天指揮警方搜索兒盟及陳姓女社工居所，將陳女列為偽造文書及過失致死罪嫌被告，漏夜偵訊後以三十萬交保。

網友怒批兒盟 林志嘉道歉

男童遭虐死事件曝光後，近兩萬名網友憤怒灌爆兒盟臉書，兒盟董事長林志嘉昨天下午舉行記者會致歉，並率兒盟執行長白麗芳等人深深鞠躬，要求社工勇敢配合調查；白麗芳則說，相信社工沒造假。

兒盟董事長林志嘉（左二）、執行長白麗芳（右二）針對1歲男童剴剴遭虐死案，協同兒盟人員鞠躬道歉。聯合報資料照片／記者曾原信攝影

薛瑞元坦承 防護系統疏失

不少網友昨湧進蔡英文總統臉書留言批評社會安全網破大洞，質疑虐童案罰太輕、總統為何不發言譴責虐兒保母？總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統相當關切並感到痛心，中央政府主管機關將全力協助後續檢討，從速改善。

衛福部長薛瑞元坦承社政單位因不熟悉運作，未將受虐男童納「幼兒專責醫師制度」防護系統，是執行疏失，昨主持專案會議，要求社政單位應將「脆弱家庭、出養孩童、受政府監護孩童」名單彙整給地方，由衛生局安排專責醫師關注孩童身心發展，並及早察覺受虐跡象，他也要求全面清查照顧三歲以下出養兒童保母、加強訪視高危險幼兒族群，強化出養制度安全網。

幼兒專責醫師制度去年十一月一日上路，收案對象以新生兒、幼兒為主，希望減少兒虐事件，迄今登錄在冊○至三歲幼兒有十九萬八千多人，涵蓋率約四成五，涵蓋率偏低主要是高風險兒少族群尚未列入系統性照護體系。依規定，脆弱、高風險家庭幼兒屬「指定收案」對象，由社政單位提供名單給地方衛生局，再由衛生局指定專責醫師照顧，醫事司副司長劉玉菁表示，未來須強化社政、衛政間鏈結，社工也需有足夠敏感度才能避免憾事。

不過，台北市社會局表示，專責醫師制度納入全台新生兒，但對於已出生的幼兒該如何加入系統？弱勢家庭轉介途徑？中央並無明確轉介規定或流程。衛福部已訂於本周五召開「重大社會事件檢討會議」，討論補救措施。

「剴剴」去年由兒盟轉介給保母劉姓女子收托，疑被拔光指甲、雙手反綁睡覺等手法凌虐，去年十二月底身亡，檢警今年初兩波行動拘提劉姓保母與其同住胞妹羈押禁見至今。「剴剴」親友在臉書發文指控社工不讓人探視、造假訪視報告，兒盟前天澄清不實訊息，但檢察官昨指揮警方搜索兒盟釐清。

社工質疑獵巫 批砲口錯亂