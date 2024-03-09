閱讀數學／不允許偶像崇拜？ 伊斯蘭的數學藝術

這世界上有許多不同的宗教，有著獨特的文化、藝術，比方說如果去寺廟，廟裡面的神像、屋頂、梁柱等等，整座建築都很有學問。教堂裡的玫瑰窗，彩繪玻璃等等，每項也都可以變成一整學期的主題內容，有挖掘不完的故事。在這門課裡，我們要來看的是就伊斯蘭宗教文化裡藝術，以及當然不能錯過的，數學！

伊斯蘭教很特別的是，他們不允許偶像崇拜，也就是說，我們在廟裡看到的佛像，教堂裡的聖母瑪利亞畫像等，在伊斯蘭教裡都不能出現。哎，這樣有點麻煩，因為如果不能有像人一樣的存在，這樣信徒走進去該拜誰，又該怎麼設計寺院呢？你覺得，什麼知識最容易大家被抱怨不切實際，跟真實世界無關？沒錯，就是數學。伊斯蘭教的教徒們發現，幾何圖形沒有違反教義，它們超級抽象，世界上有長方形的桌子、長方形的牆壁，但沒有純粹的長方形，所以這沒關係。

教徒們便利用幾何形狀開始裝飾牆面、天花板，他們意外發現，某些特定形狀可以像磁磚那樣，完美鑲嵌在一起。這樣裝飾的寺院，因為充滿抽象形狀，走進來後彷彿與外面真實世界隔絕，秩序、對稱的美感更讓人有種神聖的感覺。同樣的幾何形狀反覆出現，可以無窮無盡延伸下去時，更能象徵著教徒對真神有著無窮的敬意，以及真神法力、守護的範圍無邊無界。

幾何與伊斯蘭教完美的結合，誕生出了各式各樣的「伊斯蘭圖案」這個需要尺規做圖，靠圓規、尺來繪製的藝術。以西班牙的阿爾罕布拉宮為例，它是14世紀的建築，僅僅在這裡，就可以找到17種不同的幾何鑲嵌圖案。這些圖案還啟發了錯視大師艾雪，讓他開始投入鑲嵌、錯視的創作。