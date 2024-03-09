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閱讀數學／不允許偶像崇拜？ 伊斯蘭的數學藝術

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
西班牙阿爾罕布拉宮為伊斯蘭教世俗建築與造園技藝完美結合的建築名作，也是阿拉伯式宮殿庭院建築的優秀代表，1984年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄之中。圖／新華社
西班牙阿爾罕布拉宮為伊斯蘭教世俗建築與造園技藝完美結合的建築名作，也是阿拉伯式宮殿庭院建築的優秀代表，1984年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄之中。圖／新華社

這世界上有許多不同的宗教，有著獨特的文化、藝術，比方說如果去寺廟，廟裡面的神像、屋頂、梁柱等等，整座建築都很有學問。教堂裡的玫瑰窗，彩繪玻璃等等，每項也都可以變成一整學期的主題內容，有挖掘不完的故事。在這門課裡，我們要來看的是就伊斯蘭宗教文化裡藝術，以及當然不能錯過的，數學！

伊斯蘭教很特別的是，他們不允許偶像崇拜，也就是說，我們在廟裡看到的佛像，教堂裡的聖母瑪利亞畫像等，在伊斯蘭教裡都不能出現。哎，這樣有點麻煩，因為如果不能有像人一樣的存在，這樣信徒走進去該拜誰，又該怎麼設計寺院呢？你覺得，什麼知識最容易大家被抱怨不切實際，跟真實世界無關？沒錯，就是數學。伊斯蘭教的教徒們發現，幾何圖形沒有違反教義，它們超級抽象，世界上有長方形的桌子、長方形的牆壁，但沒有純粹的長方形，所以這沒關係。

教徒們便利用幾何形狀開始裝飾牆面、天花板，他們意外發現，某些特定形狀可以像磁磚那樣，完美鑲嵌在一起。這樣裝飾的寺院，因為充滿抽象形狀，走進來後彷彿與外面真實世界隔絕，秩序、對稱的美感更讓人有種神聖的感覺。同樣的幾何形狀反覆出現，可以無窮無盡延伸下去時，更能象徵著教徒對真神有著無窮的敬意，以及真神法力、守護的範圍無邊無界。

幾何與伊斯蘭教完美的結合，誕生出了各式各樣的「伊斯蘭圖案」這個需要尺規做圖，靠圓規、尺來繪製的藝術。以西班牙的阿爾罕布拉宮為例，它是14世紀的建築，僅僅在這裡，就可以找到17種不同的幾何鑲嵌圖案。這些圖案還啟發了錯視大師艾雪，讓他開始投入鑲嵌、錯視的創作。

伊斯蘭 教堂

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