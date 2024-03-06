孩子離家出走、不想上學可以嗎？大學老師爸爸許恆嘉：「放手不放養」取決於這些關鍵條件

很多父母都知道，隨著孩子慢慢長大，爸媽要逐漸放手。令父母疑惑的是，何時要放手？如何放手？

如果有一天，你的孩子跟你說不想上學了，你會怎麼反應？

任教於東海大學博雅書院、擔任思維探索導師的許恆嘉，女兒高二時某天淚流滿面地說「找不到讀書的意義」，當下他說：「那妳就停下來、不要讀了。」他讓她先休學，帶著國一的大弟、去蘭嶼打工換宿半年，回台時兩人曬得黝黑。

再來，如果孩子離家出走，你會怎麼做呢？

許恆嘉大兒子麻吉國三時，有天突然離家出走，報警協尋第3天，警察通知在台北找到人了。許恆嘉立刻開車北上，不僅心平氣和地接他回來，還送他2本想買的書。

有人聽到許恆嘉及子女的故事，好奇地問「你都這樣放養小孩的嗎？」他澄清：「放養是不負責任的行為。我是放手，不放養。」

放手是持續的過程

許恆嘉從事高中和大學學生輔導、教學工作30年，深諳每個孩子每一次探索的過程，正是培養獨立能力的契機。育有3個子女的他，結合教育現場的觀察及領悟，出版《放手，不放養》一書，分享教養經驗和故事。

很多父母都知道，隨著孩子慢慢長大，爸媽要逐漸放手。令父母疑惑的是，何時要放手？如何放手？

許恆嘉指出， 放手和放養之間最大的差別在於，父母是否給予孩子意見、監督、陪伴和引導。父母教養孩子，最終不外乎希望孩子能夠走向獨立；但孩子的獨立，絕非某一瞬間神奇地發生，「放手是一個持續的過程，從局部的放手，慢慢到大範圍的放手。」

放手與否，取決於4個教養條件，分別是：生活能力、承攬責任、自由度、信任度。「當子女的生活能力愈強，承擔責任的能力隨之變強，那麼，家長對子女的信任度和自由度變大，放手的範圍也愈大，」許恆嘉說。

常見3個教養迷思

許恆嘉被學生喻為「樹洞式保險箱」，喜歡向他傾訴心事和煩惱。他觀察，華人父母常見3種教養迷思：

迷思1 管得嚴就能教好孩子

最常見的迷思是，「父母以為只要管得嚴，孩子就會長得很好，」這兩者其實並不能劃上等號。另外，有一種極端是，父母以為放任、完全不管小孩，讓他自由發展，就是放手，也是常見的迷思之一。

迷思2 心態上把「子女」當成「小孩」

許恆嘉指出，如果家長認為自己是在教養「孩子」，最終得到的結果就是個「孩子」，他們永遠不會長大。他建議爸媽，隨著子女成長發展，調整心態、視他們為大人。

像有些爸媽會說「你怎麼到現在都還不會？」心態上就是把他當小孩。「他不是不會，只是還不熟練；若大人看待子女，能夠從『不會』轉為『不熟練』，親子關係的平等性也會提高。」

迷思3 過度關注子女的「成就表現」

比起「成長發展」，很多父母更在意「成就表現」。尤其是升上國中後，父母把大部分時間和金錢都投注在拉高孩子的「成就表現」，如：考好成績、念好學校，以為只要孩子很會念書，其他什麼都不是問題。

但其實孩子的成長發展，包括：心思想法、情緒表達、關注事物等，這些都更需要父母的陪伴和支持。

放手，要「超前部署」

長期陪伴學生的經驗，讓許恆嘉不斷思索自己的教養方式，「最重要的是，預想孩子的成長發展，並且超前部署。」

例如：孩子10歲以後，日漸重視同儕、尋求朋友的認同，內心渴望冒險、向外探索，「哪個青少年不想往外跑？」許恆嘉說。

為此，大兒子小學畢業的那年暑假，許恆嘉特別安排「城市遊俠」的訓練計畫：要求兒子周末下午走出家門、出去探索，走到迷路為止，然後再想辦法走回家。許恆嘉表示，事前需做很多的討論和準備，包括：提醒路上安全、如何辨識地標、小心曬到脫水等。

回家後，父子倆再用Google地圖把走過的路全部看一遍，用街景確認過程。走了好幾個月，整個台中市幾乎都走過。最後，計畫的總驗收是，讓兒子帶著爸爸去雲林的遊樂園玩，從規劃行程到安排交通、購買門票，全部獨立完成。

不少親子衝突的導火線是，青少年想和同學相約出遊，卻被爸媽阻止，擔心發生意外。許恆嘉指出，「很多爸媽之所以無法放手，是因為對孩子的能力沒把握，不確定孩子是否做得到。」

他建議，家長先覺察自己的擔心，並向孩子坦承自己擔心的是什麼，「因為我不確定你能不能做到，如果你做得到，我才能放心，讓你做想做的事。」

有家長將「放手」與否、變成對孩子的「獎懲」，例如：你考前10名，才可以跟同學出去玩。許恆嘉提醒，如此一來，孩子容易變得被動；「如果親子之間是信任的關係，孩子會比較主動，努力維持爸媽對自己的信任。」

在乎孩子是否有獨立的4種能力

若從「成就表現」來看，許恆嘉女兒現為住院醫師，小兒子就讀台大的研究所，是不讓人擔心的孩子。

相形之下，大兒子大學只念了一個學期，就休學。一般父母可能會力勸，至少把大學念完、拿個學歷；許恆嘉不僅未阻止、甚至十分支持。兒子考上大學時，許恆嘉便說：「你去念大學的話，很可能會失望。」果不其然，比起研究和寫報告，行動派的兒子更偏好實作的學習方式，於是選擇休學。

兒子留在台南，做過攝影助理、在工地做過水電；後來進入餐飲業、從打下手做起，掃地、擦桌子到料理做菜，現在在連鎖餐廳受幹部訓練，從內場到外場都能掌握，薪水除了可以養活自己，也有資本提升自己，未來想像江振誠一樣厲害。

身為大學老師，兒子卻連大學都沒念完，是否完全看淡、不在乎子女的成就？許恆嘉說：「我更在乎的是，他們先要有能力養活自己，這點非常重要；接著讓能力不斷提升，成就自然會上來。」

許恆嘉很肯定自己的3個孩子都具備獨立的能力，「在善意前提下，自己能想得清楚，說得明白，靈活應對，動手做到。」善意是最重要的前提，它和品格息息相關。

心態上父母不可能真的完全放手

很多家長會焦慮孩子現下的成就表現不如預期，他認為「如果孩子的成長發展沒問題，就不用擔心他的成就表現。」「『成就表現』是果，『成長發展』才是因。成長發展得好，成就表現就會上來，差別只在於快或慢。」

簡單來說，只要確認孩子有生活能力、能夠承擔責任，就是父母漸漸放手之時。

但許恆嘉也說：「因為對子女的愛，父母在心態上不可能完全放手，親子間的連結永遠都在，教養的責任不會消失。」

只是隨著子女漸漸長大，父母對他們的影響力愈來愈小，但只要親子關係良好，這些都會成為滋養他們成長的養分。

運用VSAI模型，和孩子「同步」

很多人認為青春期就是「叛逆期」，許恆嘉建議，不妨將其視為「獨立轉換期」更為恰當。

在這段時間，「準」大人的自主意識急速發展，會開始摸索自己可以決定什麼事、決定到什麼程度。很多親子發生衝突的原因，就在於「到底要聽誰的」，要照爸媽的意思，還是子女的意思；親子間常陷入「我對、你錯」的爭論之中。

許恆嘉研發出一套「VSAI」模型，協助父母適度地放手、幫助子女「轉大人」。

①V（Vision願景）：是子女最在意、想實現的事。常見青少年重覆做各樣嘗試，就是在找自己在乎、有興趣的V。

②S（Strategy策略）：願景V和現況之間出現落差，讓人產生情緒反應，（例如：孩子想和同學出去玩，被爸媽阻止後大發脾氣）。家長要聆聽、接納子女的情緒，而後承認落差的存在，用經驗設法引導、轉換為策略。

③A（Approach方法）：父母和子女講道理，找出合適的方法。

④I（Implementation執行）：採取實際的行動。

以「孩子想和同學出去玩」為例，這是他所在意的V；但對爸媽來說，時間逼近考試了，應該把時間花在讀書上。許恆嘉建議，爸媽第一步是「肯定孩子的V」，和他一起「同步」、在乎他的V，不用你的價值觀去判斷他的V。

其次是，聆聽與接納他的情緒，如「我知道，不能和同學出去玩，讓你心情很差，要是我的話心情也會很差。」而後想辦法、親子間好好溝通，設法找出共識和方法。

「孩子漸漸長大以後，家長能夠著力的部分，也就只有V和S，很難介入A和I、這是孩子自己的事。」許恆嘉說：「總有一天，子女能完成的願景V會超出父母的視野，也就是父母完全放手的時候了。」

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文章授權轉載自《未來Family》