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寫作教室／想快速掌握文章內容？ 「樹狀圖」筆記法簡單抓重點

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂映靜／撰寫
示意圖／ingimage
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提到做筆記這件事，大家應該都不陌生吧！筆記人人會做，但要做得好、做得有效率，卻是一件不簡單的事。在本期專欄中，我們將會分享「樹狀圖」筆記法，讓大家能夠跟著文章內容一起練習運用。

樹狀圖，又稱「樹形圖」、「層次圖」、「分析樹」等。是以樹的形狀來顯示，主要由一個核心主題分支出不同的項目，再由不同的子項目繼續分支、延伸，形成層次結構，透過階層形式清楚地呈現重點，讓人一目瞭然。

接著，我們來實際操作看看。以2024年2月19日出刊的《好讀》周報第9版文章〈多彩自行車道〉為例，將「自行車道顏色」設為樹狀圖的核心主題，並從文章中摘要出相關內容。

從文章內容與搭配的圖說，我們可以摘錄出台灣、美國、荷蘭、丹麥哥本哈根與中國長沙等地在自行車道顏色上的配置。即台灣交通部自行車道標示規範規定「自行車專用道塗磚紅色，但與行人或其他車輛共用的車道則因地而異，有的以白線勾勒自行車圖示，或以藍色直條標示車道路線。」而在美國，聯邦公路管理局批准「自行車道用綠色，藉此與其他道路標記形成強烈對比」，「紐約和舊金山等多數地區採用綠色自行車道」，然而德州奧斯汀卻選用赤陶色，這是因為綠色顏料「在顏料混合過程中出現噁心的汙漬」，遂決定選用紅色。至於在荷蘭，自行車道大多數為紅色，主要是「希望用一種顏色提高識別度，並連結所有自行車道，因而選擇紅色」。

此外，圖說則提到「丹麥哥本哈根的自行車道統一為藍色」與「中國長沙的自行車道以綠色為基底」。

最後，我們將相關內容繪製成以下的樹狀圖：

「自行車道」樹狀圖。（製圖／呂映靜）
「自行車道」樹狀圖。（製圖／呂映靜）

如此就能夠簡潔明瞭地呈現此篇文章的重點，之後再次檢閱時也能快速掌握文章內容了！因此建議大家可以多運用《好讀》周報的文章，嘗試以「樹狀圖」作筆記，完成屬於自己的筆記！

做筆記 寫作教室

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