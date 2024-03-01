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國際小學堂／美去年軍售激增 搶俄國市占率

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美軍德拉瓦州多佛空軍基地準備將彈藥運往烏克蘭。（美聯社）
美軍德拉瓦州多佛空軍基地準備將彈藥運往烏克蘭。（美聯社）

俄國全面入侵烏克蘭，讓美國國防產業生意興隆，去年美國對外軍售金額激增至二三八○億美元，創年度新高；由美國政府直接協商的占八一○億美元，比二○二二年增逾五成，其他則是美國軍火公司直接出售給外國。

美國拜登政府正力圖抓準俄烏戰爭契機，讓部分歐亞國家轉向美國而非俄國軍購，搶占俄國軍售市占率，也主張美國援烏將有助於透過軍售來提振國內經濟。

制裁衝擊俄軍工業

美國政治媒體Politico報導，時值俄烏酣戰兩年，各界憂心俄軍將矛頭指向歐洲其他國家，拜登政府正希望在全球軍售市場上進一步弱化俄國。華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）去年報告也指出，俄國的國防工業產能因烏克蘭戰事而緊繃，作為全球重要軍火供應國的角色正面臨威脅。

數十年來，俄國是僅次於美國的全球第二大軍火出口國，主要客戶為印度、中國大陸、埃及等。如今美國國務院副助卿、主管區域安全與武器移轉辦公室的芮斯尼克受訪時說，俄國因為進口資源受阻，軍工業正面臨持續衰退。

美國當局官員認為，鑒於俄國國防產業備受國際制裁衝擊，替美國等西方國家國防業者取得攻占俄國市占率大餅的良機。

打擊俄國在軍備市場的地位，是孤立俄國和其製造產能、弱化其對烏國攻勢的廣泛策略一環。

據美國國務院數據，去年美國對外軍售金額最大宗者，是出售攻擊和運輸直升機、長程飛彈發射裝置給波蘭、德國的三項銷售，共達約三百億美元。去年美國也和印度談妥一項十八億美元重要合約，讓奇異公司在印度生產引擎；此時正逢印度尋求與其最大軍火供應國俄國保持距離。

俄國營俄羅斯直升機公司去年在國際防務展會上，展出直升機產品。（美聯社）
俄國營俄羅斯直升機公司去年在國際防務展會上，展出直升機產品。（美聯社）

拜登：軍火助就業

Politico報導，拜登和官員主張，美國援助基輔，將透過軍火製造刺激美國就業，加上需要補給其他因為援烏而軍火庫存見底的歐洲盟國，軍火製造業可望更獲提振。不過仍有美國國會議員日漸傾向結束援烏；不少共和黨人力主援烏法案應和移民政策改革掛鉤。

英國廣播公司（ＢＢＣ）引述美國國務院備忘錄指出，武器移轉和國防貿易是美國重要外交工具，對區域和全球安全有長期潛在影響。

美國也正致力協助在台灣的盟友抗衡來自中國的持續威脅，但美國對台軍售交貨延宕達一九○億美元。

拜登 美國 軍售

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