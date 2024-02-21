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好讀周報／47歲成功抗癌進大學 她因丈夫「1句話」從自暴自棄中頓悟

聯合報／ 好讀周報
沖原建代在造船公司工作30年，退休之後追求自己的夢想。（圖／FNN）
沖原建代在造船公司工作30年，退休之後追求自己的夢想。（圖／FNN）

文／記者雷光涵

沖原38歲時，查覺左胸到手腕麻麻的，醫師診斷是乳癌第四期。她切除乳房，植義乳，39歲癌細胞轉移到卵巢、45歲在子宮發病，有好幾年頻繁進出醫院。

罹癌時只想離婚 丈夫一語敲醒她

初次罹癌時，她一心想要離婚。覺得要花錢治病、丈夫要照顧她，希望丈夫趁年輕再婚，但沖原說不出口。

她在丈夫面前表現叛逆，態度惡劣。對他關心的問候，故意回：「你囉嗦死了」。晚上趁丈夫睡著，用浴巾捂住臉，在另一個房間偷哭。她自暴自棄，發薪日就去大買衣服、鞋子，默不作聲的丈夫，最後只說了一句：「要是買到得跟人借錢，我會處理」。沖原頓時覺悟，這方法是錯的。

終於，她成功擊敗病魔，但深知人生有太多無法掌握的變化，47歲那年報名空中大學，彌補當年沒能上大學的遺憾。畢業論文參考自身經驗，撰寫乳癌術後多汗與胸罩等的主題。

對於另一半在能當阿嬤的年紀，要去喜劇學校進修，丈夫的態度是：不贊成但不阻撓。事實上她看顧失明且失智的哥哥超過20年，丈夫後來也罹患肺癌。幸好在學校，老師給她優待，不必上舞蹈課、別人練腹肌要做100下仰臥起坐，老師叫她躺地上即可。

●前輩教她用手機 打密碼教1小時

在吉本興業的新人們都比她年輕好幾輪，「前輩」教她用智慧手機，打密碼就教了1個小時；教她怎麼看YouTube影片等。沖原坦承代溝很大，從詞彙到流行文化，以為他們太窮穿破牛仔褲，搞了半天破褲非常貴。《你的名字》是導演新海誠的動畫名片，沖原認為的《你的名字》是1950年代轟動的戀愛廣播劇。

●500組中挑中她 入行5年成班底

可是她非常喜歡與他們相處、一起去吃烏龍麵等。沖原說，在窮困的年代長大，她至今不敢一個人外食，罪惡感很重。今年是她入行5年，誤打誤撞從500組藝人中脫穎而出，通過神保町吉野漫才劇場的選拔，成為固定班底。這是菜鳥搞笑藝人成名的跳板。

●每個月想新段子 站在舞台到終日

沖原建代的單人漫才，是以銀髮族相關的川柳為搞笑主題。(圖／FNN）
沖原建代的單人漫才，是以銀髮族相關的川柳為搞笑主題。(圖／FNN）

沖原現在每個月想新段子，在舞台上用與老人有關的「川柳」（日本一種詼諧的短詩），各年齡層都喜愛。她希望以後有機會到養老院、長照中心表演，為住民、照顧者打氣，或是宣導預防詐騙。而她自己早就做好「終活」，「人不知道哪一天就醒不過來喔？」她要持續站在表演舞台，直到終日到的一天。

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