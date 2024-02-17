圖表看時事／網路交友性侵案攀升、未成年受害者最多 一圖看懂哪些話術要小心

網路交友便利，成為年輕世代交友主流方式之一，但網友見面遭性侵的案件隨使用普及而大幅增加。據衛福部統計，網友見面遭性侵人數從二○一九年起攀升，遭侵犯的族群以國高中生為大宗，且不少網友「初次」見面即遭性侵。婦女團體指出，網友見面性侵與數位性暴力同時存在的比率高，應謹慎提防。

衛福部統計，網友見面性侵害人數逐年增加，二○一九年六六五例、二○二○年八○一例、二○二一年七九八例，二○二二年九○五例，除了二○二一年小幅下降，其餘呈現逐年上升趨勢。以年齡分析，十二至十八歲受害比率最高，以二○二二年為例，九○五名受害者有四三六人為十二到十八歲，幾乎占半數。

衛福部保護司副司長郭采榕表示，網路使用逐漸普及，接觸科技產品的年齡愈來愈輕，網路交友變得容易，網友性侵人數增加不難預期；網路世界未知數多，難以預測交友風險及對象真實背景及狀況等，不像實體世界較容易能互相了解，得以預防不幸事件。

網路交友性侵案 愈來愈多 製表／元氣中心

勵馨基金會執行長王玥好表示，若是現實世界交往，一般對陌生人多會存有戒心，但網路交友時常使用虛擬身分，博取對象歡心，若與對方聊得時間夠久、話又投機，見面時容易失去戒心，且現在年輕世代發生性行為速度快，過去要認識半年、一年才會發生性關係，現在時間大幅縮短，更容易陷入遭性侵的情境。

王玥好指出，除網友見面恐陷入性侵風險，網路交友更需擔心數位性暴力，不少民眾在交往過程中多有試探，會互相傳送私密照，在不知對方性情的情況下，容易演變為情緒勒索、控制的把柄，據第一線社工反映，個案同時遭遇數位性暴力與網友見面性侵的比率很高。

「大人應該多關心青少年，別讓孩子太早接觸科技產品。」郭采榕說，青少年屬於異性交往探索期，加上使用科技產品比率較高，網路交友機會也高，建議家長協助孩子建立網路安全意識，網友所言切勿全面相信，且不要在網路上揭露太多個資，落實自我保護，才能減少網友見面性侵發生機率。