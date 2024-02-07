國中數學／守歲時的消遣 年齡關係問題
過年啦！同學們知道家人間的年齡關係是什麼樣子嗎？趁著守歲的時候來玩玩年齡問題吧！例如：爺爺的年齡是爸爸的五分之九倍，爸爸的年齡是我（14歲）的三倍少兩歲，你知道爺爺幾歲嗎？先從已知的地方開始推，所以爸爸的年齡就是14×3－2＝40歲，則爺爺的年齡是40×五分之九＝72歲。完整的思路模板請參考影片中，力宇教育李熙老師的教學。
學會怎麼算之後，可以試著自己出題考考看其他人囉，比如你已經知道表妹是9歲，就可以問爸爸說：「爸爸，你的年紀是表妹的4倍又4歲，所以表妹是幾歲呢？」還可以跟大家說明你是怎麼算出來的喔。大部分人之間都是不一樣的組合，而且每年都會改變，同學們試試看把所有親戚都組合起來吧！
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