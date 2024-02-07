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我與素養的距離／從立法院長之爭 認識行政院與立法院職權

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

2024年1月13日當選的區域立委與不分區立委已於2月1日展開新會期，首天上任的第一件大事就是選舉立法院正副院長，最後由國民黨的韓國瑜、江啟臣當選立法院院長與副院長的寶座。當大家在為立法院正副院長吵翻天時，你知道我國的立法院在做什麼事嗎？他與行政院的關係又是如何呢？現在就讓力宇教育的黃霑老師帶你認識行政院與立法院吧！

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【力宇教育】

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