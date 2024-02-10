寒假年節別錯過！高中師2024年必讀好書12選 坂本龍一、哈佛教授…智慧力量「龍乎你」

龍年即將到來，有哪些書籍可以陪伴我們「除舊佈新」、「諸事大吉」呢？怡慧老師在新年精選的十二本書籍，可以讓大家擁有「龍躍新程」，獲得生活的智慧和力量，讓作家們的文字猶如金龍報喜，陪伴我們一整年。書香伴隨好運「龍」總來，今年必然再攀高峰、銳不可當。

龍年吉時到，「#怡慧老師新年好書12選」要緊跟著龍躍春潮，向您報喜推薦。

這份新年書單，從內在自觀、人生重啟、身心安頓、人生勵志、職人精神、自我探詢、人際互動、青春記事、國際觀察、走讀旅行都面向，讓我們從內在到外在，從在地到國際，我們以書籍行旅，必然「龍」光煥發，精神奕奕，一步步完成新年新目標的實踐之旅。

龍年選出我心中最值得推薦給讀者的新年「TOP 12」，還請大家多多支持與推廣：

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《走過，才知你的存在平凡又特別：大小貓的相遇旅程》作者詹姆斯．諾柏瑞保有文字溫暖療癒的能量，任何好事的發生，往往誕生在你以為的壞事裡。上市首日即登上亞馬遜暢銷榜Top 1、禮物書Top 2，足見讀者對它的喜愛和支持。

作者溫柔細膩的圖文風格，透過貓貓踏上自我追尋的古老松樹旅程，讀者和貓貓從徬徨到堅定，從恐懼到祥和，原來，我們都為彼此更好而來，這個領悟將讓我們在龍年為自己的精彩歡呼，為更好的生活善待自己。

《不當世界的局外人》是台灣國際新聞指標自媒體「敏迪選讀」創辦人首部著作！敏迪的書寫極具創意，多以清晰易懂的舉例，讓讀者秒讀國際情勢，例如日本《外交藍皮書》變成星座大師唐啟陽國師體的分析，這種讓讀者能全盤吸收的國際識讀，也只有敏迪寫得出來，整本書內容既精準又精彩。

身為全球移動時代的公民，從國際新聞開始理解未來生活的國際態勢，既能幫助自己建立正確國際觀，也能和他人相互合作共創美好的龍年新局。

我承認《我的神鬼人生》是一本超乎想像的類自傳，李大維是一個把斜槓身分中活到極致的生活藝術家，就像他說的：「生命永遠不夠用，做開心的事，看漂亮的萬物，就夠了！」

這本書主角李大維是《科學人》雜誌總編輯、他是辜嚴倬雲植物保種中心執行長、他是清大教授李家維。再多的頭銜都比不上他在這本書為讀者開啟的美好的世界。

在他清醒與昏迷的「縫隙」之間，「瀕死經驗」讓他如何回望生命、科學、希望、和熾熱的愛？這是作者與世界對話的「情書」，也是新年揭示我們：「你若精彩，天自安排」的人生奧義。

日本傳奇音樂巨匠坂本龍一。圖／美聯社

《我還能再看到幾次滿月？》作者坂本龍一用濃烈的文字紀錄自己精彩的生命樂章，彷如是一段回顧如朗月的人生的深情日記。他以音樂創作抵抗身體的衰老，親人的離開，純粹的美感讓他始終保持澄澈透明的本心，世界頂級音樂家演繹絕美的藝術人生。

作者提到：「我希望能像敬愛的巴哈和德布西一樣創作音樂，直至最後一刻。」坂本龍一對音樂與生命純然善美，呈現在他反核毫無懸念；他關懷受苦的靈魂，用最愛的音樂撫慰陷入人生困境的人們，如暗夜中微光閃閃的月亮，成為新年照耀我們人生路的好書。

《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》這是一本了達賴喇嘛認為能使所有人受益的書，也是瑞典最暢銷心靈書，連續三年獲獎不斷的暢銷書。最重要的是，我們只要不再執著自己是對的，我們就能讓看世界的角度變得多元與自由。

｢我可能錯了。｣看似簡單卻如此重要的自我覺察與提醒。作者比約恩用了十七年的森林修行，獲得珍貴的人生禮物，同時，在他歷經憂鬱、漸凍症等試煉之後，凝鍊成寶貴的五字箴言，也成為我與他們有所爭執、對立時，這五個字如警鐘提醒我放下執著、利害自尊，回歸真實的自己，尋回有善意與愛的本性。這是新年反觀自己、重整出發最好的陪伴書。

《重啟人生：一個哈佛教授的生命領悟，給你把餘生過好的簡單建議》作者亞瑟．布魯克斯期待透過這本書帶給讀者活出快樂自在的人生。它是名人達賴喇嘛、歐普拉齊力推薦的書，也是《紐約時報》暢銷榜Top1。

哈佛教授亞瑟．布魯克斯（左）曾與達賴喇嘛（右）會面。 圖／美聯社

它真切地提醒我們：痛苦的經驗來自通往有意義人生的歷程。作者帶著我們越過人生低谷，尋訪人生價值，讓我們即便遭逢挫敗、不安都能擁有勇氣拓展另一個新視野的疆土，你可以撕掉奮鬥者多工勞苦的標籤，只要培養新思維，建立新習慣，你的人生就能重新設定，看見成成功的曙光。龍年帶著這本書將輕鬆優雅地發掘幸福，將挫折化為祝福的禮物，找到重整人生的新使命。

《別對每件事都有反應：淡泊一點也無妨， 活出快意人生的99個禪練習！》作者枡野俊明被譽為「世界最值得尊敬的」100名日本人。這本書文風簡潔明快，文筆淺顯易懂，猶如心靈活水的滋養，讓你擺脫負能量束縛，得到新人生的祝福。

當你高敏地接收他人的情緒，請你學著關機；覺得委屈不安時，請你跟著作者的禪練習，找到舒適且獨一無二的人生。作者要我們該捨就捨，心靈才能平靜。唯有放下耗費心力而無解的事，集中心智在自己能掌控且重要的事上。

作者從人際關係到快意人生等五個面向，提供99個身心重獲自由的關鍵作法，就讓我們在龍年掌握「放下」的準則，成為積極愉悅的「龍形人」吧！

《在自己的城市旅行：都市偵探李清志的台灣建築迷走》作者李清志老師就是品味高深的「都市偵探」，跟著他的視角和足跡，你會窺見母土獨特的建築之美。老師提醒我們旅行的五大能量是遺忘、療癒、迷走、朝聖、再生，新的一年何不來場母土的心探索，體會建築、人情、風土帶來美麗小日子的旅行新體驗。

「台灣迷走」的浪漫在尋回旅行的感動，出走的意義在重啟身心靈的感知開關，享受旅行、走路的當下，品味獨有風景與自身五感互現帶來的生命震撼與悸動，龍年初始，無論你打算從台灣的哪一隅出發，只要用心體會、用情紀錄，都能送給自己今年特別難忘的旅行紀念品。

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《誰讓青春沒有明天：揪出孩子身邊，虎視眈眈的犯罪陷阱》作者戴志揚是「中時新聞網」副總編輯、吳舜文新聞獎得主，他以記者的視角觀察:涉世未深的靈魂，為何願與撒旦做交易？爬梳案件之後，再以父親的關愛提醒我們:如何張開社會的安全網，用盡全力去接住每個搖搖墜下的孩子。

當我們開始正視幽微未見的安全死角，才能看見正在哭泣的孩子，正渴望我們的救援，內容真實揭露家庭、校園的暗黑面，不只震懾人心，也讓我們內省：唯有真正找到保護孩子的作法，才能杜絕所有悲劇重演的可能。

作者說：「與其講一些大道理，不如拉著孩子一起去理解。」這本書讓真實案例成為龍年家長／老師與孩子在新歲的初始，可以一起認真討論與交流書中的議題，讓未來每位年輕朋友都能享受青春之醇，遠離炙燒靈魂的惡之深淵。

《海風酒店》是作者吳明益睽違七年的長篇小說力作。新的一年讀到這本極為好看的小說，似乎也感受心靈的海風正吹拂，帶來沁涼的祝福。

這本書依舊能讀到吳明益如何帶著讀者一步步從未知的已知的慢慢尋找與摸索，仿若有光的遠方就在文字的彼岸。我喜歡充滿人生哲思不斷反覆辯證的歷程，關於回歸與離開，關於失去與得到，關於祕密的挖掘與真相的釐清，我們的人生也猶如站在「海風卡拉OK」的門口，你的決定也牽扯無數人的命運。

吳明益說：「希望讀者享受到小說裡的敘事時空，然後形成自己的想法。」闔上書扉，我好像明白作家想帶給我們的新年禮物，這會是一個好年。

《30歲之後，才是你大腦的全盛期》日本首席腦科學名醫親授，打造終生持續進化的最強大腦。這本書作者加藤俊德以顛覆我們對大腦狀態的思維，斬釘截鐵地告訴讀者：成年腦真的比學生腦「更好」、「更懂思考」。同時，他建議我們要把握大腦變「厲害」的35到50歲的時期。長大後，不要勉強它（大腦）記下來，而是讓它去理解。大人腦就是讓理解區發揮作用，讓你的思考開外掛。

這是一本在日本熱銷10萬冊的暢銷書，升級大腦的學習聖經！龍年就要跟著這本書的精準方法，拒絕讓大腦網路鈍化，就變成什麼都不想做的「大叔腦」「大嬸腦」。最重要的是，讓喜歡吸收資訊的大腦，持續成長、學習新知，盡快躍升為思考達人之列。

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《你會用最好的自己，去迎接最好的幸福》作者角子是2023誠品、博客來「兩性關係類」年度銷售總冠軍。在新的一年以文字許我們迎接生命美好蛻變的契機，同時，他也分享46個讓自己和他人幸福的方法，邀請我們走進「角子化」的幸福世界。同時，透過5個因受傷又堅強癒合的真實故事，讓我們明白：唯有愛能讓沙漠開出美麗的人生玫瑰。

記得角子老師教我們追尋幸福的三個步驟：就是「我，愛，你」，重新認識自己，再次定義「愛」是什麼？最後找到「對的」，一起奔赴幸福的方向。新的一年，我們要學會角子老師告訴我們的：「你可以等，等更好的自己，等更好的那個人。」讓龍年的我們一起更幸福的相伴下去吧！

期待這十二本書都是龍年重新開始的美麗季節，猶如吳明益溫柔地說著：「於是我在生活的縫隙裡，像一株酢醬草從水泥縫裡開花那樣，寫著《海風酒店》」。

每一本書原來是新年最好的見面禮，願以每本書的澄澈和真誠，帶來新年對讀者們誠摯的祝福呀！