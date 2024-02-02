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國中自然／DNA長怎樣？ 3D實驗室中看分明

聯合新聞網／ 力宇教育

各位國一的同學們，恭喜你們結束了國中第一個學期的課程，過了這個寒假，就準備往第二學期邁進囉！上學期的課程中，我們學到了細胞的構造，而到了下學期，將會進一步學習細胞核內的染色體等相關知識。究竟小小的染色體有多重要呢？就讓力宇教育的李鴻老師帶你解析其中的奧祕吧！

染色體位在細胞核中，而DNA攜帶遺傳訊息，是決定不同個體間差異的關鍵。DNA呈雙股螺旋狀，什麼是雙股螺旋狀呢？看平面圖示不能理解，就讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫助你，立體構造一目了然，加上李鴻老師生動的類比說明，圖像化學習更有成效。快點開影片，搶先一步來預習吧！

★全影片有對染色體更詳盡的介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然1下(108新綱) 適用112學年

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

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