好讀周報／少子化危機...南韓高校成「殭屍大學」 廣收留學生可解憂？

文／陳韻涵輯

新聞故事：受少子化影響，南韓許多高等教育學校面臨招生危機。南韓媒體曾以「殭屍大學」形容幾乎空無一人的校園，南韓教育部則證實，已有84所大學陷入經營困難，可能吹響熄燈號。

國立首爾大學（Seoul National University）、私立高麗大學（Korea University）與私立延世大學（Yonsei University）並列南韓三大名校，三校英文首字被譽為「韓國大學的一片天」（SKY）。這三所學校的學術資源豐富，學生無不想擠進這道窄門，反觀南韓許多高等院校面臨嚴重的招生危機，教育部希望透過招收國際學生提升大學競爭力，但學者認為改善教育品質才是重點。

南韓與鄰國日本一樣，面臨少子化衝擊和人口老化問題，整體出生人數少於死亡人數，「人口懸崖」的憂慮揮之不去。更慘的是，根據「南韓大學教育協會」的高中畢業生人數推估計算，時至2040年的大專院校入學人數可能降至28萬人，同比2020年還有46萬人，換算這20年間的大學人數預料銳減39%。

目前約有74%的南韓人接受高等教育，幾近飽和的情況難以吸引更多的本國學生就讀。舉例來看，延世大學約有3萬9000名學生，其中包括4000多名國際學生。

南韓學術界和議員一致認為，招收國際學生可望解決大專院校的經營難題，但學校國際化並不容易。南韓教育部2023年8月即宣布「留學韓國30萬計畫」，力爭將留學生人數從2022年的約16萬7000人，增至2027年的30萬人，藉此提升南韓大學的全球競爭力。然而，部分學者認為，這是一個武斷且不切實際的目標。

南韓中央大學公共服務系教授洪俊賢（Jun Hyun Hong，音譯）指出，增加留學生人數非一蹴可幾，不能以工廠生產類比，一昧認為只要持續生產就能達成目標，而是需要充分理解大專院校新生人數減少背後的複雜因素。他說：「這不是從教育角度思考，而是一種企業經營觀點，教育如今被視作一種企業」。

洪俊賢擔憂，如果無法保證大專院校提供的教育品質，僅單純增加國際學生人數，最終可能適得其反。另有人抱持不同論點，指南韓教育當局如果沒有設立相關制度目標，恐怕難以讓所有大學雨露均霑。