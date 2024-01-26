國中數學／規劃寒假，作業自然完成
寒假開始囉！今年的寒假總共有27天，同學們規劃好每一天怎麼度過了嗎？大家喜歡先把寒假作業做完，還是每天都做一點，甚至是拖到最後一天才做呢？讓我們跟著力宇教育的李熙老師學習一元一次式，分析看看不同情況下每天要做多少作業吧！
假設想在過年前就把作業都完成，則共有19天可以運用，如果抓14天也就是兩周的時間來完成作業，每個人的作業數量都不同，設為變數x份，則每天的作業量就是x／14份。同學可以檢查看看這樣的作業量對自己會不會太輕或太重，再進行微調，微調後記得代回驗算避免超時喔！
在計算作業時，要記得把線上作業、作文也算進去喔。其中作文需要花費比較久時間，可以將它算成兩份作業。依照預訂的行程表按部就班，就不用擔心過年期間還要辛苦趕作業囉！讓我們一起度過輕鬆愉快的寒假吧！
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