快訊

問世已7年！任天堂傳今年有望推新一代Switch家機 有8吋LCD螢幕

韓籍男猝死台北車站旁旅館 友到訪嚇壞急報警

超哥餐廳驚見「料理鼠王」遭酸換主廚？ 北市衛局：複查已改善

國中數學／規劃寒假，作業自然完成

聯合新聞網／ 力宇教育

寒假開始囉！今年的寒假總共有27天，同學們規劃好每一天怎麼度過了嗎？大家喜歡先把寒假作業做完，還是每天都做一點，甚至是拖到最後一天才做呢？讓我們跟著力宇教育的李熙老師學習一元一次式，分析看看不同情況下每天要做多少作業吧！

假設想在過年前就把作業都完成，則共有19天可以運用，如果抓14天也就是兩周的時間來完成作業，每個人的作業數量都不同，設為變數x份，則每天的作業量就是x／14份。同學可以檢查看看這樣的作業量對自己會不會太輕或太重，再進行微調，微調後記得代回驗算避免超時喔！

在計算作業時，要記得把線上作業、作文也算進去喔。其中作文需要花費比較久時間，可以將它算成兩份作業。依照預訂的行程表按部就班，就不用擔心過年期間還要辛苦趕作業囉！讓我們一起度過輕鬆愉快的寒假吧！

 

 

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學3上(108新綱) 適用112學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10558

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

寒假 學霸 升學 力宇教育

相關新聞

國中國文／淺談莎翁名劇《李爾王》

莎翁，莎翁，名號響噹噹，究竟是何許人？原來是威廉‧莎士比亞，英國人…

國中數學／規劃寒假，作業自然完成

寒假開始囉！今年的寒假總共有27天，同學們規劃好每一天怎麼度過了嗎？大家喜歡先把寒假作業做完…

113學測國文》文言文占比四成五熟讀古文易發揮 迷因、判決書、院線電影都入題

比起去年，出自課內命題增加。15篇核心古文中，有高達13篇入考題，另外，混合題型取材A類選文：琦君〈髻〉、李煜〈浪淘沙〉、辛棄疾〈破陣子〉。引導學生以課內學習為基礎，兼顧教學現場和素養導向試題。

好讀周報／百歲人瑞如何吃得健康？研究：吃這些「豆類」能延長最多壽命

全球5個最長壽的地區，包括義大利薩丁尼亞島、希臘伊卡里亞島、日本沖繩、哥斯大黎加的尼科亞、美國加州羅馬琳達等地，居民相當長壽，其中不乏百歲人瑞，這些地區被稱為「藍區」（Blue Zones）。藍區人民的共通點就是喜歡吃...

113學測英文》老師：得分掌握2要點 取材多元 什麼都考、什麼都不奇怪

全國教師會分析，今年學測英文科的考題靈活多元，有許多跨領域整合的題目，難易度與去年相似，估計頂標13級分，前標11級分，均標則為9級分、比去年增加1級分。

好讀周報／春節暴食如何減重？料理加入「這類食物」 無痛改善健康

寒假和春節的美食將一波波攻來，眼見體重可能失守，但懶得運動，又沒意志力嚴格執行節食，怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。