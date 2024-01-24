113學測英文》老師：得分掌握2要點 取材多元 什麼都考、什麼都不奇怪

全國教師會分析，今年學測英文科的考題靈活多元，有許多跨領域整合的題目，難易度與去年相似，估計頂標13級分，前標11級分，均標則為9級分、比去年增加1級分。

在113學測中，英文科的考題靈活，什麼都考、什麼都不奇怪，引發不少討論，一般認為，由於分科測驗不考英文，學測英文形同「一試定生死」，而且許多校系都會參採，對考生來說是重中之重。

對於今年度的試題，成功高中英文科教師陳國泰分析，在選擇題方面，題材多元，包含店家的神秘客、傷後復健概念、魔鬼氈的發明等等，都是題目取材來源，難易度則還算平易近人。

非選題部分，翻譯題貼近時事，主題為選舉時政治人物拜訪廟宇之現象，很接地氣；作文題目同樣呼應時代大趨勢，藉由三張青少年常見的困擾示意圖，請考生擇一描述其想解決的問題，並與AI機器人小幫手分工合作解決問題。

大考中心的解題教師團隊評析，今年學測英文科考題有三大特色：

第一，取材廣泛多元。試題選文大多改寫自新聞報導或網路文章，搭配不同題型與測驗目標，將資訊來源濃縮、融合、進行改寫，選材內容很廣泛，包括商業、歷史、運動、醫療、環境資源、動物行為等等。

第二，兼具人文關懷與科學素養。就人文類來說，考了英國早期的人力鬧鐘（human alarm）、日本311震災後出現的風中電話（wind phone）、畫家Thomas Moran如何促成美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）的設立等。

至於科學領域，包含受傷後不能運動的迷思、魔鬼氈（Velcro）的發明與應用、冰島100% Fish計畫與資源利用、群居動物如何發揮集體智慧應對危機等都入題。

第三，貼近生活與豐富新知。考題高度生活化，也有許多新知軼聞，以選擇題為例，包含身材保持、觀賞日出、到站時間、兵役義務、呼籲捐血等，都是很日常的情境，非選題目也與生活高度相關。

除此之外，英文試題還很重視長篇閱讀能力，並考驗學生閱讀技巧的運用，例如要能擷取訊息、推敲文意，也要能進行文章的分析、整合、比較與判斷。

選擇題細心找線索，作文要合理連貫

建國中學英文科教師劉家慧指出，在選擇題部分，學生在作答時，須熟悉各種單字的不同字義及用法，並細心考慮上下文線索，才能正確作答。

至於作文，今年仍是圖片引導寫作，學生在第一段須從圖片中舉出最有共鳴和貼近自己生活經驗的例子，說明自己想解決的生活問題，第二段則寫出符合解決第一段描述之問題特質的機器人小幫手，並進一步分工合作以解決問題，兩段之間必須注意合理連貫。

台中二中英文科教師陳姿玲說，英文寫作結合教育現場的AI廣泛運用，及學生情緒問題的處理，且強調人機合作在AI時代的重要性。

整體而言，考題靈活多元具鑑別度，學生不但要記熟單字、語感還要好，在考場上才能快速發揮，這很仰賴平常的大量閱讀。

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文章授權轉載自《未來Family》