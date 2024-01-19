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生活中的素養／2024甲辰龍年 流年運勢簡單說、紫微斗數輕鬆學

聯合新聞網／ 力宇教育／紫微斗數名師劉詠昕

2024年1月20日到22日即將舉行學測，從108課綱實施以來，大家都在關注考題會怎麼考、以及素養是否有納入試題當中，成為未來老師、學生準備課程與考試的依據。

其實，素養就在生活當中，只要用心觀察、聯想，你都可以發現素養佇遮(台語)。舉例來說，紫微斗數提到的天干地支、方位、時辰等概念，就可與地理的經緯線、時區做搭配，星座可與地球科學、而語文也可與紫微斗數的易經做結合唷。

因此，在2024年初癸卯兔年即將步入尾聲之際，力宇教育特別邀請長年專研紫微斗數的劉詠昕老師，用深入淺出的方式，讓零基礎的民眾也能了解到紫微斗數這門博大精深的儒釋道智慧，並作為2024年運勢的參考唷！

2024甲辰龍年~流年運勢簡單說《上集》

2024甲辰龍年~流年運勢簡單說《下集》

延伸資訊

【劉詠昕紫微斗數】官網

https://www.ziweidousu.com/

【劉詠昕紫微斗數】臉書粉專

https://www.facebook.com/ysziwei

【劉詠昕紫微斗數】Apple Podcast

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【劉詠昕紫微斗數】Spotify

https://pse.is/VEC5J

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

紫微斗數 運勢 學測 考題 素養 學霸 力宇教育

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